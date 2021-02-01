Трагедія сталася на вечорі боксу в Карачі.

Пакистанський боксер Аслам Хан помер після нокаутуючого удару.

Трагедія сталася під час благодійного вечора боксу в пакистанському місті Карачі.

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Аслам Хан пропустив потужний удар від свого суперника Валі Хана Таріна, після чого впав на канвас. Рефері відрахував нокаут, коли Хан вже був без свідомості, після чого на ринг вибігли секунданти, які спробували надати боксеру першу допомогу.

Як повідомляє news.abplive.com, потерпілого відразу ж госпіталізували, проте медикам не вдалося врятувати йому життя.

Організаторів вечора боксу звинуватили в недбалості - так як поєдинки носили статус благодійних, вони не подбали про те, щоб біля рингу чергувала бригада медиків.

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Автор: Антон Дудар