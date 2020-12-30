Чісора заявив, що Усик "не вміє бити".

Британський боксер Дерек Чісора виступив із критикою на адресу українця Олександра Усика через його дії в їхньому нещодавньому поєдинку.

Про це повідомляє ТСН з посиланням на iFL TV.

Чісора заявив, що Усик "не вміє бити".

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"У нього просто немає удару. Усик тільки й робив, що уникав нашого бою. Я був дуже розчарований. Це ж профі-ринг, а не "любителі"! Я нав'язував бій, а він тільки тікав. Якщо чесно, Усик не лякає в суперважкій вазі. У нього немає ударної потужності", - заявив боксер.

При цьому, він відзначив, що Усик добре пересувається по рингу.

"Його удари мене не вразили. Усик - скиглій, він занадто багато скаржиться. Усик скаржився на мене на українському ТБ. Це ж нерозумно", - сказав Чісора.

Усик-Чісора: підсумки бою

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Автор: УНІАН