Британський боксер Дерек Чісора виступив із критикою на адресу українця Олександра Усика через його дії в їхньому нещодавньому поєдинку.
Про це повідомляє ТСН з посиланням на iFL TV.
Чісора заявив, що Усик "не вміє бити".
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"У нього просто немає удару. Усик тільки й робив, що уникав нашого бою. Я був дуже розчарований. Це ж профі-ринг, а не "любителі"! Я нав'язував бій, а він тільки тікав. Якщо чесно, Усик не лякає в суперважкій вазі. У нього немає ударної потужності", - заявив боксер.
При цьому, він відзначив, що Усик добре пересувається по рингу.
"Його удари мене не вразили. Усик - скиглій, він занадто багато скаржиться. Усик скаржився на мене на українському ТБ. Це ж нерозумно", - сказав Чісора.
Усик-Чісора: підсумки бою
- Усик переміг Чісору на "Вемблі" в Лондоні одноголосним рішенням суддів - 117-112, 115-113, 115-113.
- Усик офіційно став обов'язковим претендентом на бій за титул чемпіона світу за версією WBO. На цей час цим поясом володіє Ентоні Джошуа.
- Усик після перемоги над Чісорою звернувся до Джошуа.
- Для Усика це був другий бій у суперважкій вазі та 18-й на профі-рингу. У всіх попередніх боях українець також перемагав.
- Один з експертів висловив аналогічну думку про те, що Усик поки не готовий до бою з Джошуа.
- Соцмережі порівняли бій Усика проти Чісори з протистоянням матадора і бика.
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