Денис Берінчик заявив, що не боїться визнавати свої помилки.

Відомий український боксер Денис Берінчик розповів про те, як у молодості за хуліганство потрапляв у СІЗО, а також стояв на обліку в поліції.

Про помилки минулого Берінчик розповів в інтерв'ю YouTube-каналу "ОТДУШИВДУШУ".

"Потрапляв в СІЗО у хуліганській молодості. Там забрав телефон, там побився. Я своє трохи й відсидів, і умовно відходив, і "навідмічався". Правила там чудові, тому що там ти маєш бути таким, яким є. Там не надінеш маску, ти повинен залишатися тим, ким ти є - людиною, в першу чергу", - сказав Берінчик.

"Зараз доросло дивлюся на свої помилки, і не боюся заявити про них. Потрібно усім позбавлятися від своїх витівок, грішностей. Треба уміти виправляти себе", - додав боксер.

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Українець в останньому поєдинку переміг чилійця Хосе Санчеса вже в третьому раунді та після поєдинку викликав на кулачний бій Артема Лобова.

"Російський молот" відповів Берінчику та погодився на його пропозицію.

Наразі статистика Берінчика дивовижна: в його активі 15 перемог у 15 поєдинках. 9 з них - достроково.

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Автор: Будрін Артем