Ентоні Джошуа розуміє, що для Пулєва це дуже важливий бій.

12-го грудня Ентоні Джошуа захищатиме свої пояси в поєдинку проти 39-річного Кубрата Пулєва, якого вважають аутсайдером протистояння, в тому числі, через вік. Поєдинок пройде 12 грудня на арені О2 в Лондоні.

Свій коментар з приводу цього дав Ентоні Джошуа, пише Sky Sports.

"Пулєву 39 років, але я вже зрозумів, що досвідчені супертяжі здатні на багато що. Мені це в рингу показали Володимир Кличко та Олександр Повєткін. Останнє, що втрачає боксер-супертяж в такому віці, це міць удару. І у Пулєва вона є", - сказав боксер.

Він зазначив, що розуміє, що для Пулєва це дуже важливий бій.

"Це шанс стати чемпіоном. Я сприймаю суперника серйозно, але для мене це черговий бій за титули. А для нього можливість взяти титул. Після перемоги мені хотілося б вийти в ринг проти Ф'юрі", - додав Джошуа.

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Бій Джошуа - Пулєв пройде 12 грудня в Лондоні.

Джошуа проводитиме обов'язковий захист титулу IBF, але на кону стоятимуть всі пояси, якими володіє англієць.

На профі-рингу Джошуа провів 24 поєдинки: 23 перемоги (21 нокаутом) і 1 поразка.

У Пулєва в активі 28 перемог (14 нокаутом) при 1 поразці. Він зазнав її в 2014 році, коли нокаутом програв Володимиру Кличку.

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Автор: Олег Давигора