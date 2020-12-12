12-го грудня Ентоні Джошуа захищатиме свої пояси в поєдинку проти 39-річного Кубрата Пулєва, якого вважають аутсайдером протистояння, в тому числі, через вік. Поєдинок пройде 12 грудня на арені О2 в Лондоні.
Свій коментар з приводу цього дав Ентоні Джошуа, пише Sky Sports.
"Пулєву 39 років, але я вже зрозумів, що досвідчені супертяжі здатні на багато що. Мені це в рингу показали Володимир Кличко та Олександр Повєткін. Останнє, що втрачає боксер-супертяж в такому віці, це міць удару. І у Пулєва вона є", - сказав боксер.
Він зазначив, що розуміє, що для Пулєва це дуже важливий бій.
"Це шанс стати чемпіоном. Я сприймаю суперника серйозно, але для мене це черговий бій за титули. А для нього можливість взяти титул. Після перемоги мені хотілося б вийти в ринг проти Ф'юрі", - додав Джошуа.
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Джошуа - Пулєв: що потрібно знати
- Бій Джошуа - Пулєв пройде 12 грудня в Лондоні.
- Джошуа проводитиме обов'язковий захист титулу IBF, але на кону стоятимуть всі пояси, якими володіє англієць.
- На профі-рингу Джошуа провів 24 поєдинки: 23 перемоги (21 нокаутом) і 1 поразка.
- У Пулєва в активі 28 перемог (14 нокаутом) при 1 поразці. Він зазнав її в 2014 році, коли нокаутом програв Володимиру Кличку.
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