Джошуа розповів, за якої умови цей бій може відбутися.

Чемпіон WBA, IBF, WBO і IBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа допускає, що наступний поєдинок може провести проти українського боксера Олександра Усика.

Джошуа розповів, за якої умови цей бій може відбутися в інтерв'ю BoxingScene.

"Сподіваюся, що бій з Ф'юрі відбудеться. Якщо це той бій, який люди хочуть побачити, то мені все одно, де він пройде – у Великобританії, Саудівській Аравії або Африці", - сказав боксер.

Також Джошуа зробив обіцянку з приводу бою.

"Я зроблю Ф'юрі серйозну пропозицію, і якщо він сам налаштований битися зі мною, то він його прийме. Якщо він відмовиться, то я буду битися з Олександром Усиком", – заявив він.

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Автор: Олег Давигора