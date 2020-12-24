Чемпіон WBA, IBF, WBO і IBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа допускає, що наступний поєдинок може провести проти українського боксера Олександра Усика.
Джошуа розповів, за якої умови цей бій може відбутися в інтерв'ю BoxingScene.
"Сподіваюся, що бій з Ф'юрі відбудеться. Якщо це той бій, який люди хочуть побачити, то мені все одно, де він пройде – у Великобританії, Саудівській Аравії або Африці", - сказав боксер.
Також Джошуа зробив обіцянку з приводу бою.
"Я зроблю Ф'юрі серйозну пропозицію, і якщо він сам налаштований битися зі мною, то він його прийме. Якщо він відмовиться, то я буду битися з Олександром Усиком", – заявив він.
Читайте такожДжошуа готовий відмовитися від чемпіонського поясу заради бою з Ф'юрі
Ситуація в суперважкій вазі: головне
- Олександр Усик у жовтні переміг Дерека Чісору і офіційно став обов'язковим претендентом на бій за титул чемпіона світу за версією WBO. На даний момент цим поясом володіє Ентоні Джошуа.
- Джошуа захистив титули за версіями IBF, WBO, WBA і IBO в бою проти претендента по лінії IBF Кубрата Пулєва 12 грудня. Тепер йому необхідно провести обов'язковий захист пояса WBO.
Чемпіонським поясом WBC володіє Тайсон Ф'юрі. Планувалося, що в грудні він проведе третій бій проти Деонтея Вайлдера. Однак у Ф'юрі вже заявили, що третього бою не буде.
У 2021 році Джошуа і Ф'юрі хочуть провести бій за звання абсолютного чемпіона світу. Їх промоутери налаштовані організувати цей поєдинок.
Однак Олександр Усик заявляв, що британці можуть побитися, якщо залишать пояс WBO вакантним.
Якщо титул WBO буде вакантним, Усик може оскаржити його з британцем Джо Джойсом, який вже кидав українцю виклик.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram