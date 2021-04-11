Перспективний нігерійський боксер суперважкої ваги Ефе Аджагба завершив свій черговий бій яскравим нокаутом.
Читайте також50-річний британець пішов у профі-бокс та нокаутував 23-річного дебютанта (відео)Нігерійський боксер нокаутував американця Брайана Ховарда (15-5, 12 KO). Поєдинок завершився вже в третьому раунді.
Аджагба провів комбінацію, спершу вдаривши лівою по корпусу, а слідом потужним ударом з правої "вирубивши" Ховарда. Американець звалився на канвас як підкошений.
В активі у Аджагби тепер 15 перемог в 15 боях (12 разів він виграв нокаутом).
Відео нокауту в Twitter опублікував Top Rank.
“There are things that this sport produces that is like nothing else. The sound of that knockout is on the short list.”— Top Rank Boxing (@trboxing) April 11, 2021
Nailed it, @JoeTessESPN.#SmithVlasov | LIVE NOW on ESPN pic.twitter.com/3mvuqYwXSF
𝐖𝐀𝐑𝐍𝐈𝐍𝐆: You will feel this through your screen@AjagbaEfe | #SmithVlasov | ESPN pic.twitter.com/q04EwihmSu— Top Rank Boxing (@trboxing) April 11, 2021
Вас також можуть зацікавити новини:
- Взяв реванш: британський боксер побив росіянина Повєткіна за чотири раунди (відео)
- Син знаменитого боксера соковитим аперкотом нокаутував суперника (відео)
- Знаменитий британський боксер завершив кар'єру після поразки нокаутом (відео)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram