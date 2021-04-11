Ефе Аджагба виступає в суперважкій вазі.

Перспективний нігерійський боксер суперважкої ваги Ефе Аджагба завершив свій черговий бій яскравим нокаутом.

Читайте також50-річний британець пішов у профі-бокс та нокаутував 23-річного дебютанта (відео)Нігерійський боксер нокаутував американця Брайана Ховарда (15-5, 12 KO). Поєдинок завершився вже в третьому раунді.

Аджагба провів комбінацію, спершу вдаривши лівою по корпусу, а слідом потужним ударом з правої "вирубивши" Ховарда. Американець звалився на канвас як підкошений.

В активі у Аджагби тепер 15 перемог в 15 боях (12 разів він виграв нокаутом).

Відео нокауту в Twitter опублікував Top Rank.

“There are things that this sport produces that is like nothing else. The sound of that knockout is on the short list.”



Nailed it, @JoeTessESPN.#SmithVlasov | LIVE NOW on ESPN pic.twitter.com/3mvuqYwXSF — Top Rank Boxing (@trboxing) April 11, 2021 𝐖𝐀𝐑𝐍𝐈𝐍𝐆: You will feel this through your screen@AjagbaEfe | #SmithVlasov | ESPN pic.twitter.com/q04EwihmSu — Top Rank Boxing (@trboxing) April 11, 2021

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Автор: Антон Дудар