У Олександра Гвоздика та Івана Редкача стався конфлікт.

Екс-чемпіон світу Олександр Гвоздик і ще один український боксер Іван Редкач посперечалися в соцмережі Instagram.

18 квітня Редкач програв Реджісу Прогрейсу, а Гвоздик був присутній на цьому вечорі боксу.

Після своєї поразки Редкач написав: "Мені шкода, що я народився в такій країні, де живуть злі, заздрісні і меркантильні люди. Не всі, але більшість". А як приклад навів батька і тренера Василя Ломаченка Анатолія, який нібито написав Гвоздику через те, що той приїхав на бій Рідкача.

Гвоздику не сподобалося це, а також заява Редкача, який в лютому говорив про те, що вони є друзями ще з любителів.

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У себе в Instagram Гвоздик написав:

"Ніколи не думав, що подібне л*йно допливе і до мене. Зазвичай пропускаю подібні висери повз вуха, але в цей раз щось зло бере, плюс під загрозою стосунки з людьми, яких я поважаю. По-перше, Ваня, друзями ми з тобою не є, ніколи не були і не будемо. І в моєму списку знайомих ти завжди був швидше зі знаком мінус, ніж плюс.

По-друге. На шоу мене запросив не ти, я їхав не до тебе. Скажу навіть більше, Спочатку я навіть не знав, що ти боксуєш на цій карті. Це з'ясувалося пізніше, і як людина вихована я приєднався до вечері з твоєю командою по приїзду. І чи говорив я тобі особисто, що не підтримую ваш конфлікт з родиною Ломаченка (який до речі почав ти) і тебе зокрема?

Анатолій Миколайович надіслав мені скрін твого поста, де ти говориш про нашу дружбу, тому що він знає, що її немає. І так, дійсно, я тобі про це сказав, зі словами "не вплутуйте мене в свої розборки". Але схоже, що заради хайпа ні берегів, ні горизонтів ти не бачиш. Здається сьогодні ти отримав ще одного хейтера (не здивуюся, якщо так ти і планував). Я так розумію, зараз слід чекати від тебе новий висер у відповідь".

"Ваня, ти брехун і інтриган. Не скажу, що я цього не знав", - підсумував Гвоздик.

Редкач відповів:

"Тоді навіщо ж ти прилетів в Атланту? Отримав акредитацію гостя з мого боку, сидів зі мною за одним столом? Важко бути не вільним і озиратися по сторонах. І коли амбасадор WBC запропонував зробити загальне фото, ти що сказав? Не потрібно і чому. Де логіка? Поїхав би з Егісом на шоу Амірана в Майамі, отримав би більше фана, і журналісти б більше говорили про тебе, не про нас".

Гвоздик у відповідь підкреслив, що приїхав на день народження, а фотографуватися відмовився "через те що були присутні ти і Лопес-старший".

"Я нічого проти них не маю, честь їм і хвала, але є така штука Ваня, як субординація, про яку ти звичайно ж не чув. Ми тут можемо нескінченно г*вном кидатися, це як раз твій профіль, тут я тобі не рівня. Але мені здається, що твої контраргументи для людини з хоча б мінімальною здатністю до мислення, як мінімум, слабенькі".

"А за квитки не переживай, це навіть і не квитки, а акредитація, де у тебе була можливість розширити свій нетворкінг в бізнесі, боксі, та й просто для загального розвитку, але на жаль, твоя субординація тебе обмежила навіть у такій можливості", - також написав Редкач.

Пізніше Редкач залишив ще одне повідомлення:

Іван Редкач: кар'єра і скандали

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Автор: Антон Дудар