Український боксер Василь Ломаченко не може просто так змиритися з поразкою американцю Теофіму Лопесу в бою за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.
В своєму профілі Instagram Ломаченко опублікував відео зі своїми найкращими ударами в поєдинку з Лопесом.
"Мистецтво домінування (Королівський вихід)", - підписав нарізку наш співвітчизник.
"Найкращий боксер 2020 року", - іронічно звернувся українець до Лопеса у своєму дописі, позначивши також промоутерську компанію Top Rank та сервіс Compubox, який підраховує кількість ударів.
Декілька днів назад Ломаченко теж вдався до сарказму. Василь висміяв той факт, що Лопеса визнали найкращим боксером року. Українець поділився нарізкою дій Лопеса в бою з ним і додав коментар: "Імітація домінування (подарунок для Compubox)". На відео підбірка епічних промахів Лопеса.
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Перспективи Василя Ломаченка: головне
- У ніч з 17 на 18 жовтня за Києвом Василь Ломаченко програв Теофімо Лопесу одноголосним рішенням суддів, втративши всі свої пояси.
- Українець після бою вибачився за свою поразку від Лопеса і зазначив, що готовий провести реванш. Потім він запропонував Лопесу провести ще два поєдинки.
- Теофімо Лопес відразу заявив, що ні про який реванш не може бути мови. Потім його батько також підкреслив, що вони не збираються давати Ломаченку реванш.
- Також стало відомо, що Ломаченко не планує змінювати вагову категорію.
- Повернутися на ринг українець може в квітні або травні.
Олександр Усик висловив свою думку щодо можливого реваншу між Ломаченком і Лопесом.
Український дієтолог Олександр Фока спрогнозував невтішний кінець кар'єри Ломаченко.
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