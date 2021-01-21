Український боксер не визнає свою поразку.

Український боксер Василь Ломаченко не може просто так змиритися з поразкою американцю Теофіму Лопесу в бою за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.

В своєму профілі Instagram Ломаченко опублікував відео зі своїми найкращими ударами в поєдинку з Лопесом.

"Мистецтво домінування (Королівський вихід)", - підписав нарізку наш співвітчизник.

"Найкращий боксер 2020 року", - іронічно звернувся українець до Лопеса у своєму дописі, позначивши також промоутерську компанію Top Rank та сервіс Compubox, який підраховує кількість ударів.

Декілька днів назад Ломаченко теж вдався до сарказму. Василь висміяв той факт, що Лопеса визнали найкращим боксером року. Українець поділився нарізкою дій Лопеса в бою з ним і додав коментар: "Імітація домінування (подарунок для Compubox)". На відео підбірка епічних промахів Лопеса.

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Автор: Будрін Артем