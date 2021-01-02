Український боксер Василь Ломаченко заявив, що його команда була проти призначення судді Джулії Ледерман на бій за звання абсолютного чемпіона світу проти Теофімо Лопеса.
В інтерв'ю YouTube-каналу Snowqueenla, Ломаченко сказав, що юрист з його команди робив запит на те, щоб Ледерман не працювала на поєдинку, проте він був відхилений. За підсумками бою вона віддала Ломаченку тільки один раунд з дванадцяти - 119-109 на користь Лопеса.
"Перед тим, як ця суддя прийшла на обслуговування нашого поєдинку, наш адвокат робив запит щодо того, чи можна її поміняти. Тому що вона знаходиться в Нью-Йорку, вона з того ж міста, що і Лопес. Ми не хотіли, щоб мене судили зі штату Каліфорнія, а його - з Нью-Йорка. Адвокат дав такий запит - його відхилили. Сказали, що питань ніяких немає, це компетентна суддя, що все буде добре", - розповів Ломаченко.
"Як вона відсудила цей поєдинок, я не зовсім розумію. Мені здається, що це було якось трошки упереджене суддівство", - додав він.
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Ломаченко також прокоментував свої слова про те, що судді були "заряджені". Він пояснив, що мав на увазі, що "вони необ'єктивні":
"Якщо подивитися на рахунок, який вони дали, тут питання в компетентності суддів, чи розбираються вони в боксі".
Українець ще раз підкреслив, що, на його думку, не програв бій:
"З кожним разом, коли я переглядаю бій, я розумію, що я його не програв. Так не програють поєдинки. І так не виграють, як Лопес виграв. За звання абсолютного чемпіона світу. А у суддів на записках було зовсім інше, зовсім інша картина. Питання - чому?". сказав Ломаченко.
Ломаченко - Лопес: після бою
- У ніч з 17 на 18 жовтня по Києву Василь Ломаченко програв Теофімо Лопесу одноголосним рішенням суддів.
- Українець втратив свої титули WBC, WBO і WBA в легкій вазі, а Лопес, який зберіг пояс IBF і отримав титули українця, став єдиним діючим абсолютним чемпіоном світу в боксі.
- Стало відомо, що Ломаченко проводив бій з Лопесом з травмою. Після поєдинку він переніс операцію на плечі.
- Промоутер Боб Арум прокоментував ситуацію з можливим реваншем.
- Тренер і батько Лопеса заявив, що Ломаченко не отримає реваншу.
- Через два місяці після бою Ломаченко перервав мовчання, заявивши, що "не програв" бій.
- Тренер і батько Лопеса різко висловився на адресу Ломаченка.
- Поразку Ломаченка визнали найнесподіванішою у боксі в 2020 році.
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