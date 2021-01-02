Джулі Ледерман віддала Василю Ломаченку тільки один раунд.

Український боксер Василь Ломаченко заявив, що його команда була проти призначення судді Джулії Ледерман на бій за звання абсолютного чемпіона світу проти Теофімо Лопеса.

В інтерв'ю YouTube-каналу Snowqueenla, Ломаченко сказав, що юрист з його команди робив запит на те, щоб Ледерман не працювала на поєдинку, проте він був відхилений. За підсумками бою вона віддала Ломаченку тільки один раунд з дванадцяти - 119-109 на користь Лопеса.

"Перед тим, як ця суддя прийшла на обслуговування нашого поєдинку, наш адвокат робив запит щодо того, чи можна її поміняти. Тому що вона знаходиться в Нью-Йорку, вона з того ж міста, що і Лопес. Ми не хотіли, щоб мене судили зі штату Каліфорнія, а його - з Нью-Йорка. Адвокат дав такий запит - його відхилили. Сказали, що питань ніяких немає, це компетентна суддя, що все буде добре", - розповів Ломаченко.

"Як вона відсудила цей поєдинок, я не зовсім розумію. Мені здається, що це було якось трошки упереджене суддівство", - додав він.

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Ломаченко також прокоментував свої слова про те, що судді були "заряджені". Він пояснив, що мав на увазі, що "вони необ'єктивні":

"Якщо подивитися на рахунок, який вони дали, тут питання в компетентності суддів, чи розбираються вони в боксі".

Українець ще раз підкреслив, що, на його думку, не програв бій:

"З кожним разом, коли я переглядаю бій, я розумію, що я його не програв. Так не програють поєдинки. І так не виграють, як Лопес виграв. За звання абсолютного чемпіона світу. А у суддів на записках було зовсім інше, зовсім інша картина. Питання - чому?". сказав Ломаченко.

Ломаченко - Лопес: після бою

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Автор: Антон Дудар