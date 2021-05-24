А ще український боксер повідомив, що "бій з Накатані для нього чудовий вибір".

Українець Василь Ломаченко ніяк не може визнати свою поразку в бою з Теофімо Лопесом, а також поділився очікуваннями від майбутнього бою з Масайоші Накатані.

Слова 33-річного боксера приводить BoxingScene.

"Накатані - найкращий вибір для мене. Він добре бився з Лопесом, був близький поєдинок, тому вважаю його відмінним опонентом. Хочу порівняти себе з Лопесом", - зазначив Ломаченко.

"Що стосується мого бою з Лопесом, то я переглянув його безліч разів. Вважаю, там була нічия", - сказав українець.

Ломаченко - Накатані: результати боксерів

Василь Ломаченко свій попередній бій провів 17 жовтня. У бою за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі він програв Теофімо Лопесу одноголосним рішенням суддів і втратив всі свої пояси. Всього на рахунку українця 14 перемог (10 нокаутом) при 2 поразках.

Накатані в попередній раз виходив на ринг 12 грудня минулого року. Він технічним нокаутом виграв у Фелікса Вердехо і завоював пояс Інтерконтинентального чемпіона WBO. Всього на рахунку 32-річного японця 19 перемог (13 нокаутом) і 1 поразка.

Накатані, як і Ломаченко, програвав Теофімо Лопесу рішенням суддів. Бій відбувся в 2019 році.

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Автор: Артем Будрін