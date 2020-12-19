Василь Ломаченко вважає, що Теофімо Лопес не погодиться на реванш.

Екс-чемпіон світу Василь Ломаченко заявив, що хотів би провести реванш з володарем усіх чемпіонських поясів у легкій вазі Теофімо Лопесом.

Про це він сказав в інтерв'ю Loma Official TV.

"Я хотів би реванш. Я взагалі вважаю, що цей реванш поставить крапку в моїй кар'єрі. Чи то це буде точка в моїй кар'єрі, якщо я програю поєдинок. Чи то це буде точка, якщо я забираю всі пояси. Тоді буде досягнута мета, і я, відповідно, буду рухатися далі", - сказав Ломаченко.

"Я вважаю, що повинен бути реванш. А прийме він його чи ні - я думаю, він його не прийме, тому що вони бояться. А бояться вони тому, що знають про те, що я боксував з травмою. Тепер вони знають, що в наступному поєдинку ніхто не буде чекати і тягнути", - додав українець.

Ломаченко вважає, що в разі реваншу пояси повернуться до нього:

"Вони розуміють, що йому зі мною не можна боксувати. Тому що він забрався на цю гору, йому пощастило, і він захоче якомога довше на ній пробути, просидіти. А дати реванш мені, відбоксувати зі мною - це просто прийти, покласти це все і сказати: "Спасибі, було прикольно". Ось так це називається".

Читайте також"Я не програв, судді були заряджені": Ломаченко перервав мовчання після поразки від Лопеса (відео)

Ломаченко запропонував Лопесу провести ще два бої:

"Він вже сказав, що якби сто разів відбоксували, то сто разів виграв би у мене. Я можу до нього звернутися: можемо три рази відбоксувати, ще два залишилося. Другий - це буде реванш, а в третьому ми будемо з'ясовувати, хто з нас насправді найсильніший".

Він також підкреслив, що не планує повертатися у вагову категорію до 59 кг, навіть якщо не отримає реванш: "Я не збираюся спускатися, поки не закінчу справу тут".

Український боксер також прокоментував інформацію про те, що не захотів включати в контракт на бій пункт про реванш. За його словами, це було зроблено після слів Лопеса:

"Коли Лопес сказав, що ми обов'язково будемо боротися за те, щоб включити пункт про реванш, то ми сказали, що давайте не будемо цей пункт включати, раз вони кажуть, що ми хочемо себе якимось чином перестрахувати".

Ломаченко - Лопес: можливий реванш

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антон Дудар