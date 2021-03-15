Теофімо Лопес-старший вважав Василя найкращим у світі.

Теофімо Лопес-старший, який одночасно є і батьком, і тренером абсолютного чемпіона світу в легкій вазі Теофімо Лопеса поділився думками щодо Василя Ломаченка і зауважив, що вважав його номером один у світі.

Про це повідомляє fightnews.info.

"Я хотів поєдинку з найкращим бійцем у світі. Я хотів Ломаченка. Я реально любив Ломаченка. Я любив його, оскільки знав, що він найкращий боєць у світі. Я дуже сильно хотів бою з ним. Я бажав цього протягом двох років. Я знав, що мій син може його перемогти. Більше ніхто не може побити цього хлопця, тільки мій син. Всі у світі знають цього хлопця. 4,2 млн переглядів на ESPN, всього на одній платформі. Цей бій легко зібрав би більше мільйона PPV", - розкрив карти відомий тренер.

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Перспективи Василя Ломаченка: головне

17 жовтня 2020 року Василь Ломаченко програв Теофімо Лопесу одноголосним рішенням суддів, втративши всі свої пояси.

Українець після бою вибачився за свою поразку від Лопеса і зазначив, що готовий провести реванш. Потім він запропонував Лопесу провести ще два поєдинки.

Теофімо Лопес відразу заявив, що ні про який реванш не може бути мови, а пізніше і взагалі послав Ломаченка "на три літери".

Також стало відомо, що Ломаченко не планує змінювати вагову категорію, він залишиться в легкій вазі.

Український дієтолог Олександр Фока спрогнозував невтішний кінець кар'єри Ломаченка.

Боб Арум раніше заявив, що Ломаченко може зустрітися з японцем Масаеші Накатані, а також називав інших можливих суперників Ломаченка.

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Автор: Будрін Артем