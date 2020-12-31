Джервонта Девіс нокаутував Лео Санта Круса / фото Mayweather Promotions
У 2020 році через паузу, пов'язану з коронавірусом, відбулося не так багато боксерських поєдинків, як раніше. Однак яскравих нокаутів вистачало.
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Канал Gorillaproductions03 в YouTube склав добірку 50 найкращих нокаутів 2020 року.
Українських боксерів у цьому рейтингу не виявилося.
У топ-3 увійшли нокаути від американця Джервонти Девіса, росіянина Олександра Повєткіна і представника Нікарагуа Романа Гонсалеса.
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