Український боксер стверджує, що знака, який забороняє паркуватися, не було.

Боксер Олександр Усик розповів про те, що його автомобіль евакуювали в центрі Київ.

Про це Усик розповів у прямому ефірі в Instagram.

"Дзвонять зі страхової і кажуть: "Ось спостерігаємо за вашим автомобілем, він кудись їде". Думаю, взагалі прикольно. Я пішов за моїм автомобілем. Приїхав і сплатив штраф за неправильну парковку, потім за евакуатор і ще за щось. Тобто відразу три чека", - розповів Усик.

Читайте такожУсик розповів, за якої умови задумається про перехід в UFC"Повинен бути знак, що тут стоянка заборонена. Знака не було ніякого, автомобіль не заважав, стояв збоку, як і багато інших, але забрали мій. Може, інспектору не сподобався автомобіль цієї марки. Або особисто я йому не подобаюся, і він побачив, що я поставив, і таке упереджене ставлення. Це вже вчетверте або вп'яте. Ось серйозно, ті машини, які реально заважають і стоять на бордюрах і пішохідних переходах - все нормально. Накипіло", - додав боксер.

Він також підкреслив, що це буде для нього уроком, і він більше не буде паркувати автомобіль в тому місці, щоб не витрачати три години на повернення машини.

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Автор: Антон Дудар