Олександр Усик хоче, щоб його діти жили в Україні.

Боксер Олександр Усик висловився про патріотизм, розповів про те, як йому пропонували змінити громадянство, а також зізнався в любові до України.

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Про це він сказав в інтерв'ю YouTube-каналу "Ходять чутки".

"Я вважаю, що патріотизм - це те, за чим ховаються брудні люди. Я син своєї країни, я її дуже сильно обожнюю і люблю. Мені пропонували багато разів і немаленькі суми за зміну громадянства - п'ять-шість країн. Нормальний кеш просто за згоду, а надалі ще гроші за контрактом. Але не все можна купити за гроші", - сказав Усик.

Боксер підкреслив, що хоче, щоб в Україні жили його діти:

"Я люблю свою країну. Я намагаюся розвивати її в різних сферах діяльності: прославляти в спорті, піднімати прапор, будувати тут бізнес, за який я буду платити податки в країні. І я хочу тут жити, і я хочу, щоб тут жили мої діти".

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Автор: Антон Дудар