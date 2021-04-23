Гендиректор компанії "K2 Promotions" Олександр Красюк поділився своєю думкою про те, чому в Олександра Усика з'явилося багато ненависників в Україні.
Про це Красюк сказав в інтерв'ю YouTube-каналу Sport Arena.
"А як йому підкажеш, що, може, не варто в це лізти? Він же ого-го! Він абсолютний чемпіон світу, opinion maker (людина, яка формує суспільну думку, - Прим.), він задає тренди. Але в тому, що у нього є хейтери, я думаю, він винен сам. Через свою непродуману, недалекоглядну піар-політику", - сказав Красюк.
Він підкреслив, що Усик не такий, яким його сприймають:
"Він насправді далеко не такий, яким його сприймають хейтери. Що у нього насправді в серці і голові - знає вузьке коло людей. А люди формують думку про нього на підставі медійних повідомлень. Чи такий він? Ні. Але це дійсно проблема. Так виглядає некваліфікована публічна кампанія. І такий результат вона дає"
"Така специфіка боксу. Видатними спортсменами тут не стають видатні філософи. Навпаки - спершу стають видатними спортсменами, а вже потім переходять у видатні філософи", - пожартував промоутер.
Читайте також"Олександр або Александр" і включення до бази Миротворця: Усик прокоментував скандали навколо свого імені (відео)
Красюк підкреслив, що Усик - патріот України:
"Його самого це дратувало. Його слова інтерпретували не так, як він це мав на увазі. Він не така людина, як про нього думають. Якщо говорити про його патріотизм - я б сказав, що Усик набагато більше патріот, ніж більшість тих, хто бігає з прапорами. Повірте, це не порожні слова"
Красюк також висловив думку, що Олександр Усик і Василь Ломаченко ще можуть все виправити:
"Так працює піар. Зараз інформаційна політика важить набагато більше, ніж десять років тому. Саме тому Усик і Ломаченко стали жертвами непрофесійної інформаційної політики. Але це дуже легко виправити - подивіться на наших політиків: зовсім різні іміджі десять і двадцять років тому".
Вас також можуть зацікавити новини:
- "Усик віддасть сстаннє, а Ломаченко не любить критику": український дієтолог Лопеса розповів про особисті якості двох боксерів
- "Це інформаційна війна": Усик заявив, що не знімався у фільмі Оксани Марченко (відео)
- "Брехун та інтриган": відомі українські боксери посперечалися в мережі
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram