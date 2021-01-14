Екс-чемпіон світу Сергій Ковальов здав позитивний допінг-тест перед боєм.

Колишній чемпіон світу в напівважкій вазі Сергій Ковальов здав позитивний допінг-тест.

Про це повідомляє BoxingScene.

30 січня Ковальов повинен був зустрітися в рингу з боксером з Узбекистану Бектеміром Мелікузієвим. Однак в пробі росіянина від 30 грудня було виявлено заборонену речовину - синтетичний тестостерон.

Команда Ковальова вимагатиме розтину проби "Б".

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"Сергій стверджує, що навмисно не приймав ніяких заборонених речовин. Ми домовилися про те, щоб перевірити його харчові добавки, а також просимо WADA перевірити його пробу "Б", - сказала промоутер боксера Кеті Дува.

Бій Ковальов - Мелікузієв тепер, швидше за все, буде скасований.

Сергій Ковальов: чим він відомий

Ковальов провів на профі-рингу 39 боїв. Він здобув 34 перемоги, 4 рази програв, а ще один поєдинок звів внічию.

Росіянин володів чемпіонськими поясами за версіями WBO, IBF і WBA в напівважкій вазі.

Свій останній на цей час бій він провів у листопаді 2019 року, коли нокаутом програв мексиканцю Саулю Альваресу.

У 2016 і 2017 роках Ковальов боксував проти легендарного американця Андре Уорда і обидва рази програв йому.

Також Ковальов відомий скандальними витівками. Так, він був засуджений на три роки в'язниці умовно за те, що побив у США модель. Також Ковальова через його поведінку знімали з авіарейсу.

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Автор: Антон Дудар