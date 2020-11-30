Тайсон зізнався, що перед боєм з Джонсоном курив "травичку".

Американський боксер Майк Тайсон зізнався у вживанні марихуани перед боєм зі співвітчизником Роєм Джонсом-молодшим, який відбувся 29 листопада в Каліфорнії.

За словами спортсмена, він не може розлучитися з цією шкідливою звичкою і завжди під час бійок курив, повідомляє The New York Post.

"Я курець. Я курю кожен день. Ніколи не кидав курити. Це просто те, що я роблю, який я є і яким помру", - заявив він.

При цьому боксер підкреслив, що куріння не шкодить його здоров'ю.

До слова, видання зазначає, що перед боєм і Джонсон, і Тайсон здавали аналізи на предмет заборонених речовин, проте марихуана в цей список в Каліфорнії не входить.

Майк Тайсон - Рой Джонс: головне

Поєдинок Тайсон-Джонс завершився з рахунком 79:73, 76:80, 76:76.

54-річний Тайсон в попередній раз виходив на ринг в 2005 році, а 51-річний Джонс - в 2018-му.

На професійному рингу на рахунку Тайсона 56 поєдинків, 50 перемог (44 - нокаутом), 6 поразок. Джонс у 75 боях здобув 66 перемог (47 - нокаутом) і програв 9 разів.

Раніше Майк Тайсон показав, як готується до повернення на ринг.

Гонорар Тайсона за бій склав 10 мільйонів доларів, а Джонса - 3 мільйони. Частина виручених грошей піде на благодійність.

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Автор: Олег Давигора