Його партнером на знімальному майданчику став відомий ісландський стронгмен Хафтор Бйорнссон.

Легендарний екс-чемпіон світу американський боксер Майк Тайсон знявся в бойовику "Удар в пустелі".

У мережі з'явився перший офіційний трейлер фільму за участю Тайсона.

Майк Тайсон отримав одну з головних ролей в цьому фільмі: він постав у образі колишнього військового, який хоче захистити біженців від банди найманців.

Цікаво, що головним лиходієм у стрічці став відомий ісландський силач Хафтор Бйорнссон. Він відомий роллю Григора Клігана (Гори) у відомому серіалі "Гра престолів".

Майк Тайсон: боксерська кар'єра

Нещодавно Майк Тайсон провів виставковий бій проти екс-чемпіона в чотирьох вагових категоріях Роя Джонса.

До цього 54-річний Тайсон в попередній раз виходив на ринг в 2005 році.

На професійному рингу на рахунку Тайсона 56 поєдинків, 50 перемог (44 - нокаутом), 6 поразок.

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Автор: Олег Давигора