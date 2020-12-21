Олександр Усик заявив, що у Тайсона Ф'юрі є практично все, щоб перемогти Джошуа.

Український боксер Олександр Усик висловився про результат можливого бою між Тайсоном Ф'юрі і Ентоні Джошуа.

Усик заявив, що у Тайсона Ф'юрі є практично все, щоб перемогти Джошуа, пише The Sun.

Український боксер назвав Ф'юрі непередбачуваним у рингу.

"Повинен сказати, що Тайсон Ф'юрі - непередбачуваний боксер. У нього є правильна психологія і боксерські навички, необхідні для перемоги над Джошуа", - сказав Усик.

Усик також порадив дочекатися бою і не захотів давати конкретний прогноз на поєдинок.

"Це бокс, тому я не можу передбачити, що станеться і чим закінчиться такий бій. Але нам доведеться почекати і побачити", - додав український боксер.

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Автор: Олег Давигора