Український боксер Олександр Усик висловився про результат можливого бою між Тайсоном Ф'юрі і Ентоні Джошуа.
Усик заявив, що у Тайсона Ф'юрі є практично все, щоб перемогти Джошуа, пише The Sun.
Український боксер назвав Ф'юрі непередбачуваним у рингу.
"Повинен сказати, що Тайсон Ф'юрі - непередбачуваний боксер. У нього є правильна психологія і боксерські навички, необхідні для перемоги над Джошуа", - сказав Усик.
Усик також порадив дочекатися бою і не захотів давати конкретний прогноз на поєдинок.
"Це бокс, тому я не можу передбачити, що станеться і чим закінчиться такий бій. Але нам доведеться почекати і побачити", - додав український боксер.
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Ситуація в суперважкій вазі: головне
- Олександр Усик у жовтні переміг Дерека Чісору і офіційно став обов'язковим претендентом на бій за титул чемпіона світу за версією WBO. На даний момент цим поясом володіє Ентоні Джошуа.
- Джошуа захистив титули за версіями IBF, WBO, WBA і IBO в бою проти претендента по лінії IBF Кубрата Пулєва 12 грудня. Тепер йому необхідно провести обов'язковий захист пояса WBO.
Чемпіонським поясом WBC володіє Тайсон Ф'юрі. Планувалося, що в грудні він проведе третій бій проти Деонтея Вайлдера. Однак у Ф'юрі вже заявили, що третього бою не буде.
У 2021 році Джошуа і Ф'юрі хочуть провести бій за звання абсолютного чемпіона світу. Їх промоутери налаштовані організувати цей поєдинок.
Однак Олександр Усик заявляв, що британці можуть побитися, якщо залишать пояс WBO вакантним.
Якщо титул WBO буде вакантним, Усик може оскаржити його з британцем Джо Джойсом, який вже кидав українцю виклик.
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