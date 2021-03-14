Команда українця чекає рішення по бою між Тайсоном Ф'юрі і Ентоні Джошуа.

Промоутер українського боксера Олександра Усика Олександр Красюк заявив, що на даний момент переговори про бій проти британця Джо Джойса не ведуться.

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Про це Красюк розповів в інтерв'ю YouTube-каналу Fred Talks Fighting, передає fightnews.info.

"Я говорив з Джорджем Уорреном (сином промоутера Джойса Френка Уоррена, - Прим.). Він дзвонив мені в січні. Ми обмінялися кількома повідомленнями та дзвінками, а потім все це припинилося. Кілька днів тому менеджер Джойса заявив, що він веде переговори з менеджером Усика Егісом Клімасом, але це неправда. Клімас навіть ніколи не чув про нього. На даному етапі ми не ведемо ніяких переговорів", - сказав Красюк.

Він також підкреслив, що все залежить від того, чи буде організований бій між Тайсоном Ф'юрі і Ентоні Джошуа:

"Якщо бій Джошуа - Ф'юрі не анонсують або перенесуть, то навіщо мені говорити про поєдинок з Джойсом? Тоді наступним суперником Усика стане не він, а "Ей Джей". Олександру потрібен пояс".

Відзначимо, що раніше промоутер Джойса Френк Уоррен заявив, що його сторона зробила пропозицію команді Усика і чекає відповіді. "Я не знаю, що відбувається", - заявив він.

Усик - Джойс: що відомо

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Автор: Антон Дудар