Промоутер українського боксера Олександра Усика Олександр Красюк заявив, що на даний момент переговори про бій проти британця Джо Джойса не ведуться.
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Про це Красюк розповів в інтерв'ю YouTube-каналу Fred Talks Fighting, передає fightnews.info.
"Я говорив з Джорджем Уорреном (сином промоутера Джойса Френка Уоррена, - Прим.). Він дзвонив мені в січні. Ми обмінялися кількома повідомленнями та дзвінками, а потім все це припинилося. Кілька днів тому менеджер Джойса заявив, що він веде переговори з менеджером Усика Егісом Клімасом, але це неправда. Клімас навіть ніколи не чув про нього. На даному етапі ми не ведемо ніяких переговорів", - сказав Красюк.
Він також підкреслив, що все залежить від того, чи буде організований бій між Тайсоном Ф'юрі і Ентоні Джошуа:
"Якщо бій Джошуа - Ф'юрі не анонсують або перенесуть, то навіщо мені говорити про поєдинок з Джойсом? Тоді наступним суперником Усика стане не він, а "Ей Джей". Олександру потрібен пояс".
Відзначимо, що раніше промоутер Джойса Френк Уоррен заявив, що його сторона зробила пропозицію команді Усика і чекає відповіді. "Я не знаю, що відбувається", - заявив він.
Усик - Джойс: що відомо
- WBO дозволила чемпіону світу Ентоні Джошуа ще раз відкласти обов'язковий захист титулу проти українця Олександра Усика і санкціонувала бій британця з Тайсоном Ф'юрі.
- При цьому WBO санкціонувала бій Усика за титул "тимчасового" чемпіона WBO з британцем Джо Джойсом (12-0, 11 КО).
- Попередньо повідомлялося, що переможець бою Джошуа - Ф'юрі протягом 180 днів після поєдинку повинен буде зустрітися з переможцем бою Усик - Джойс або ж залишити пояс WBO вакантним.
- Раньше команди Усика і Джойса не змогли домовитися про умови бою, і WBO призначила промоутерські торги.
- Пізніше промоутер Усика Олександр Красюк розповів про заковику з організацією бою.
- Усик свій попередній бій провів 31 жовтня, коли рішенням суддів переміг Дерека Чісору. Джойс в попередній раз боксував 28 листопада, нокаутувавши Даніеля Дюбуа.
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