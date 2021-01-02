Українські боксери записали відеозвернення для своїх уболівальників.

Українські боксери Олександр Усик та Василь Ломаченко привітали українців з Новим роком.

Відео опубліковано на сторінці lomus_official в Instagram.

"Ось і закінчився 2020 рік. Він був не простий для світу і для всіх людей. Але давайте ми в новому році будемо намагатися знаходити моменти для щастя і посмішок. Це дуже легко: потрібно бути зі своєю сім'єю, зі своїми рідними, і від цього ви наповнюєтеся і стаєте добрішими. Дорогі друзі, всіх з Новим роком, всім миру, добра, любові. Друзі, радійте малому і ви отримаєте велике! З Новим роком і з Різдвом Христовим!",- сказав Усик.

"Закінчився 2020 рік. Нехай він і не був найпростішим - будь-які труднощі можна подолати. Давайте цінувати хороші моменти нашого життя і робити більше добрих справ. Хай береже вас Бог! З Новим роком!", - сказав Ломаченко.

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Автор: Антон Дудар