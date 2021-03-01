Український боксер потіснив Деонтея Вайлдера.

Український боксер Олександр Усик (18-0, 13 КО) піднявся на перше місце в рейтингу Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) серед супертяжів.

1 березня WBA опублікувала оновлений рейтинг на своєму офіційному сайті.

Топ-5 рейтингу виглядає наступним чином:

1. Олександр Усик

2. Деонтей Вайлдер

3. Богдан Діну

4. Луїс Ортіс

5. Енді Руїс

Читайте такожУсик - Джойс: промоутер розповів про заковику з організацією боюНагадаємо, поясом чемпіона світу за версією WBA володіє британець Ентоні Джошуа. У американця Тревора Брайана - титул "тимчасового" чемпіона WBA. А німець Мануель Чарр є "чемпіоном у відпустці".

Усик також займає перше місце в рейтингу WBO.

У суперважкій вазі українець провів два бої, перемігши Чазза Візерспуна і Дерека Чісору.

Очікується, що в наступному бою Усик битиметься з британцем Джо Джойсом.

Усик - Джойс: що потрібно знати

WBO дозволила чемпіону світу Ентоні Джошуа ще раз відкласти обов'язковий захист титулу проти українця Олександра Усика і санкціонувала бій британця з Тайсоном Ф'юрі.

Усик же поб'ється за титул "тимчасового" чемпіона WBO з британцем Джо Джойсом (12-0, 11 КО).

Попередньо повідомлялося, що переможець бою Джошуа - Ф'юрі протягом 180 днів після поєдинку повинен буде зустрітися з переможцем бою Усик - Джойс або ж залишити пояс WBO вакантним.

Раньше команди Усика і Джойса не змогли домовитися про умови бою, і WBO призначила промоутерські торги.

Усик свій попередній бій провів 31 жовтня, коли рішенням суддів переміг Дерека Чісору. Джойс в попередній раз боксував 28 листопада, нокаутувавши Даніеля Дюбуа.

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Автор: Антон Дудар