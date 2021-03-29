Український боксер зустрінеться в рингу з суперником з Японії.

Глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум повідомив, що наступним суперником екс-чемпіона світу Василя Ломаченка (14-2, 10 КО) стане японець Масайоші Накатані (19-1, 13 КО).

Про це Арум сказав в інтерв'ю Barbershop Conversations.

"Ломаченко поб'ється з Накатані - хлопцем, який нокаутував Вердехо. Так, цей бій затверджено", - сказав Арум.

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Він також розповів, що бій відбудеться або в кінці червня або 10 липня.

Ломаченко - Накатані: результати боксерів

Василь Ломаченко свій попередній бій провів 17 жовтня. У бою за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі він програв Теофімо Лопесу одноголосним рішенням суддів і втратив всі свої пояси. Всього на рахунку українця 14 перемог (10 нокаутом) при 2 поразках.

Накатані в попередній раз виходив на ринг 12 грудня минулого року. Він технічним нокаутом виграв у Фелікса Вердехо і завоював пояс інтерконтинентального чемпіона WBO. Всього на рахунку 32-річного японця 19 перемог (13 нокаутом) і 1 поразка.

Накатані, як і Ломаченко, програвав Теофімо Лопесу рішенням суддів. Бій відбувся в 2019 році.

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Автор: Антон Дудар