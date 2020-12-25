Промоутер екс-чемпіона світу Василя Ломаченка Боб Арум розповів про те, хто може стати суперником українця в 2021 році.
В інтерв'ю iFL TV Арум заявив, що на початку 2021 року планує обговорити з Ломаченком його перспективи.
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"Може, він захоче залишитися в легкій вазі або опуститися нижче, де у нього не було проблем. У першій легкій вазі є переможець бою між Мігелем Берчельтом і Оскаром Вальдесом, є Шакур Стівенсон, багато гідних боксерів", - сказав Арум.
"Або ж він може залишитися в легкій вазі, і ми зведемо його в рингу з кимось із молодих хлопців - Девіном Хейні або Джервонтою Девісом", - додав промоутер.
Перспективи Василя Ломаченка: головне
- У ніч з 17 на 18 жовтня по Києву Василь Ломаченко програв Теофімо Лопесу одноголосним рішенням суддів, втративши всі свої пояси.
- Український дієтолог Олександр Фока спрогнозував невтішний кінець кар'єри Ломаченка.
- Українець після бою вибачився за свою поразку від Лопеса і зазначив, що готовий провести реванш. Потім він запропонував Лопесу провести ще два поєдинки.
- Теофімо Лопес відразу заявив, що ні про який реванш не може бути мови. Потім його батько також підкреслив, що вони не збираються давати Ломаченку реванш.
- Також стало відомо, що Ломаченко не планує змінювати вагову категорію.
Олександр Усик висловив свою думку щодо можливого реваншу між Ломаченком і Лопесом.
Стало відомо, коли Ломаченко може повернутися в ринг.
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