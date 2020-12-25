Боб Арум вважає, що у Василя Ломаченка є варіанти в двох різних вагових категоріях.

Промоутер екс-чемпіона світу Василя Ломаченка Боб Арум розповів про те, хто може стати суперником українця в 2021 році.

В інтерв'ю iFL TV Арум заявив, що на початку 2021 року планує обговорити з Ломаченком його перспективи.

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"Може, він захоче залишитися в легкій вазі або опуститися нижче, де у нього не було проблем. У першій легкій вазі є переможець бою між Мігелем Берчельтом і Оскаром Вальдесом, є Шакур Стівенсон, багато гідних боксерів", - сказав Арум.

"Або ж він може залишитися в легкій вазі, і ми зведемо його в рингу з кимось із молодих хлопців - Девіном Хейні або Джервонтою Девісом", - додав промоутер.

Перспективи Василя Ломаченка: головне

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Автор: Антон Дудар