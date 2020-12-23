32-річний екс-чемпіон світу за трьома версіями у легкій вазі Василь Ломаченко успішно проходить курс реабілітації після операції на правому плечі.

Команда Василя Ломаченка планує повернути боксера в ринг вже в квітні або травні. Про це повідомив менеджер спортсмена Егіс Клімас.

"Лома нормально відновлюється. Вже бігає кроси і поступово починає працювати в залі", - зазначив менеджер Василя для BoxingScene.

Читайте також"Цей хлопець - примадонна": тренер Лопеса різко висловився про Ломаченка

За словами Клімаса дворазовий олімпійський чемпіон з кінця січня зможе повноцінно тренуватися і давати навантаження на проопероване плече.

"Він хоче повернутися в ринг якомога швидше. Лікарі прогнозують, що з кінця січня він зможе підтягуватися та віджиматися", - додав Клімас.

Перспективи Василя Ломаченка: головне

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН