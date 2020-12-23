Команда Василя Ломаченка планує повернути боксера в ринг вже в квітні або травні. Про це повідомив менеджер спортсмена Егіс Клімас.
"Лома нормально відновлюється. Вже бігає кроси і поступово починає працювати в залі", - зазначив менеджер Василя для BoxingScene.
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За словами Клімаса дворазовий олімпійський чемпіон з кінця січня зможе повноцінно тренуватися і давати навантаження на проопероване плече.
"Він хоче повернутися в ринг якомога швидше. Лікарі прогнозують, що з кінця січня він зможе підтягуватися та віджиматися", - додав Клімас.
Перспективи Василя Ломаченка: головне
- У ніч з 17 на 18 жовтня по Києву Василь Ломаченко програв Теофімо Лопесу одноголосним рішенням суддів, втративши всі свої пояси.
- Український дієтолог Олександр Фока спрогнозував невтішний кінець кар'єри Ломаченка.
- Українець після бою вибачився за свою поразку від Лопеса і зазначив, що готовий провести реванш. Потім він запропонував Лопесу провести ще два поєдинки.
- Теофімо Лопес відразу заявив, що про жоден реванш не може бути мови. Потім його батько також наголосив, що вони не збираються давати Ломаченку реванш.
- Також стало відомо, що Ломаченко не планує змінювати весову категорію.
Олександр Усик висловив свою думку щодо можливого реваншу між Ломаченком та Лопесом.
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