День Із Чемпіоном: Всеволод Толстушко

Видатний захисник Збірної України з хокею про свій графік, відпочинок, харчування та улюблених спортсменів.

У межах спецпроєкту з Національним олімпійським комітетом України ми зустрілися із Всеволодом Толстушком, захисником Збірної України з хокею, та провели із ним цілий день. Підглядали за його тренуванням на льоду, гуляли містом та ходили на вечірку. Хокеїст живе дуже насиченим життям, але дисципліна та режим є визначальними для його професійної реалізації. Як це, бути брутальним та відчайдушним на катку та веселим та життєрадісним у повсякденні – у нашій черговій чемпіонській історії.

Розкажіть про свій спортивний шлях та найзначущі для вас досягнення?

Мій спортивний шлях розпочався в 5 років, саме тоді я пішов на хокей. Шлях був достатньо нелегким, але досить цікавим і захопливим. Займався у дитячій школі «Сокіл-Київ», а згодом, у 18 років, потрапив до команди майстрів того ж «Сокіл Київ». І можна сказати з того моменту почалася професійна кар’єра, хоча й раніше ми вигравали юніорські чемпіонати у своїх дивізіонах.

Вже у своїй професійній кар’єрі я завоював два чемпіонства України з донецьким «Донбасом» та чемпіонат світу також у своєму дивізіоні вигравали у Хорватії.

Знаємо, що ви грали у Новій Зеландії. Розкажіть про цей досвід та відмінності хокею там і у нас.

Так, був у мене досвід гри у новозеландській команді. Загалом дуже цікавий досвід і у самій країні, і в контексті чемпіонату, який суттєво відрізняється від нашого. Більше схожий на північноамериканський стиль гри, тобто він такий силовий, жорсткий, активний. Тож цке також дало свої плоди. Врешті, чим більше досвіду, тим краще.

Як проходить ваш звичайний день?

Є два варіанти мого звичного дня: у відпустці та безпосередньо в сезоні. Якщо в сезоні, то це так: сніданок, тренування на льоді, тренування в залі, обід, денний сон,вечірнє тренування на льоді, вечеря та сон. Якщо це відпустка, то до тренувань на льоду додається ще кросс фіт, але й розваги також.

Словом, спорт є в житті щодня, але у різних пропорціях.

Наскільки важливий режим у житті чемпіона? Скільки разів на тиждень займаєтесь спортом? Режим – невід’ємна частина в житті кожного спортсмена, втім, як і харчування, й тренувальний процес, і відновлення. Тобто режим має величезне значення, і його варто дотримуватися. Щодо того, як часто я займаюся спортом, це дуже складне питання. У сезон це може бути до 20 разів на тиждень. Талант/бажання/важка праця/фортуна: яке співвідношення у вашій історії успіху? Бажання відіграє дуже важливу роль, особливо — жага перемоги. Та й сама гра затягує. Праця на другому місці, адже, якщо хочеш досягати максимальних результатів, варто добряче попрацювати. А на третє місце я б поставив талант і фортуну, оскільки самої майстерності часом недостатньо. Інколи вдача не на твоєму боці. Мабуть, вони мають йти пліч-о-пліч. Хокей – дуже енергозатратний вид спорту. Розкажіть про систему харчування? Є обмеження чи обов’язкові продукти? Дійсно, це так. Цей вид спорту потребує використання всіх ресурсів організму. У нас є своя спортивна дієта: якнайбільше вуглеводів, білку та, звісно, клітковини (овочі, фрукти). Але їжа має бути досить легкою, аби швидко перетравлювалася. Наприклад, перед грою це має бути щось на кшталт макаронів, курячої грудки та якихось овочів. Але, що цікаво, у НХЛ цей підхід до харчування вже вважають застарілим, адже до кожного гравця має бути індивідуальний підхід. Спорт — це залежність? Чи можна прокинутися та вирішити, що все, я «зав’язав»? Якщо говорити конкретно про хокей, то для мене це справді залежність. Не уявляю свого життя без нього. Вважаю, що можна прокинутися й вирішити, що я «зав’язав», лише якщо будуть важкі наслідки травм та проблеми зі здоров’ям. Чи є у вас guilty pleasures (улюблена, проте не дуже корисна страва/ шкідливі звички тощо)? Обожнюю піцу. І бургери. І стейки. Словом, дуже люблю м’ясо. Загалом мені більше до вподоби перчене і солоне, аніж солодке. І це також не дуже корисно. Щодо ганебних звичок, то, мабуть, якісь є, але виділити щось конкретне не можу. У моєму шаленому графіку на них бракує часу. Якщо б не спорт, то що..? Мені дуже подобається професія лікаря. Навіть не скажу зараз, яким саме лікарем я би став, але вважаю цю справу дуже благородною. А ще я люблю тварин, тож, можливо, пов’язав би своє життя із роботою з ними. Ваш улюблений формат відпочинку? Мені дуже подобається подорожувати, дізнаватися щось нове, дивуватися… Загалом дивуватися — це круто. Якщо говорити про відпочинок вдома, то після важкого дня люблю розслабитися: випити келих пива, подивитися гарний фільм чи серіал. Ким із українських спортсменів захоплюєтесь найбільше? Розкажіть про улюблені види спорту, окрім хокею. Юлія Левченко, Дар’я Білодід, Олег Верняєв, Василь Ломаченко та Сергій Бабінець — мої улюблені українські спортсмени. Щодо інших видів спорту, то мене захоплює баскетбол, UFC та американський футбол — всі вони досить видовищні. Образи Всеволода: ARMANI EXCHANGE (intertop.ua) Фотограф: Вероніка Монакова