Команда Андрія Шевченка розпочне чемпіонат Європи поєдинком проти фаворита квартету С.

Збірна України 13 червня в Амстердамі на "Йохан Кройф Арені" проведе першу свою гру на Євро-2020. Протистояти "жовто-синім" буде збірна Нідерландів.

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Нідерланди - Україна.

Букмекери записали у фаворити зустрічі господарів поля.

На перемогу Нідерландів пропонується коефіцієнт 1,72, на нічию - 3,74, а на тріумф України - 5,75.

На те, що "помаранчеві" не програють, дається коефіцієнт 1,17, а на те, що гості зможуть не поступитися - 2,30.

Нідерланди - Україна: перед матчем

Поєдинок Нідерланди - Україна розпочнеться о 22.00.

Збірна України напередодні Євро-2020 зіграла три товариських матчі. Підопічні Шевченка спершу ледь не програли Бахрейну, потім впевнено здолали Північну Ірландію завдяки дебютному голу Олександра Зубкова, а завершили "жовто-сині" підготовку до престижного турніру розгромом Кіпру.

Нідерланди провели два спаринги в рамках підготовки до чемпіонату Європи. "Помаранчеві" обіграли з рахунком 3:0 Грузію, а також розписали мирову з Шотландією - 2:2.

Раніше команди грали одна проти одної двічі й обидва рази це були товариські ігри: у 2008 році нідерландці перемогли з рахунком 3:0 команду "жовто-синіх". А у 2010 році Нідерланди та Україна сильнішого не виявили - 1:1.

Обслужить матч бригада арбітрів з Німеччини на чолі з Феліксом Брихом.

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Автор: Артем Будрін