этот материал доступен на русском

Шахтар показав відеопідбірку голів у падінні через себе - бісіклет

16:04, 11 грудня 2018
Футбол
1178 0
Тарасом Степаненко забив гол бісіклетою в матчі проти Маріуполя / ESPN

Відео опубліковане на офіційному відеоканалі клубу в YouTube.

"Shakhtar TV показує підбірку голів «Шахтаря», забитих у падінні через себе. Який був найкращим?", - запитують автори відео.

Подібні голи у складі гірницької команди забивали багато - від Олексія Бєліка до Тараса Степаненка.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #ФК Шахтар#Степаненко Шахтар#бісіклета