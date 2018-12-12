Шахтар - Ліон: стали відомі стартові склади команд

В "основі" гірників вийдуть Марлос, Тайсон і Коваленко.

Стали відомі склади "Шахтаря" і "Ліона" в матчі заключного туру групового турніру Ліги чемпіонів, який відбудеться сьогодні в Києві на НСК "Олімпійський".

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

«Шахтар» вийде у такому складі: Пятов, Ісмаїлі, Кривцов, Хочолава, Матвієнко, Майкон, Степаненко, Тайсон, Марлос, Коваленко, Мораєс.

Запасні: Шевченко, Бутко, Ракицький, Патрік, Нем, Болбат, Кайоде.

Склад «Ліона»: Антоні Лопеш, Жезон Денайер, Марсело, Кенні Тітці, Марсал, Ферлан Менді, Уссем Ауар, Бертран Траоре, Люка Тузар, Мемфіс Депа, Набіль Фекір.

У стартовій 11-ці гірників звертає на себе увагу відсутність Ракицького, який хоч і оговтався від травми, проте, мабуть, не готовий відіграти всі 90 хвилин. Таким чином, в центрі оборони зіграє Давид Хочолава.

З перших хвилин зіграють з "Ліоном" Тайсон і Марлос. У стартовому складі також Віктор Коваленко. На вістрі атаки зіграє Мораєс.

Як повідомляв УНІАН, матч "Шахтар" - "Ліон" розпочнеться о 22.00.

УНІАН проведе онлайн-трансляцію гри.