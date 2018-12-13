Визначилися всі учасники плей-офф Ліги чемпіонів

Чемпіон України "Шахтар" вибув до Ліги Європи.

За підсумками групового турніру Ліги чемпіонів визначилися всі учасники плей-офф. До 1/16 фіналу з перших місць вийшли наступні команди: «Боруссія» Дортмунд, «Барселона», «ПСЖ», «Порту», «Баварія», «Манчестер Сіті», «Реал», «Ювентус». Читайте такожШахтар не зумів обіграти Ліон і вийшов у Лігу Європи З других місць вийшли: «Атлетіко», «Тоттенхем», «Ліверпуль», «Шальке», «Аякс», «Ліон», «Рома» і «Манчестер Юнайтед». Треті місця в групах і путівки в Лігу Європи отримали: «Брюгге», «Інтер», «Наполі», «Галатасарай», «Бенфіка», «Шахтар», «Вікторія», «Валенсія». Жеребкування плей-офф раунду Ліги чемпіонів відбудеться в понеділок, 17 грудня. Фінал Ліги чемпіонів запланований на 1 червня 2019 року на стадіоні "Ванда-Метрополітано" в Мадриді.

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