Клуб українського воротаря Луніна зіграє проти Реала в 1/8 фіналу Кубка Іспанії
18:57, 13 грудня 2018Футбол
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В Леганесі Лунін виступає на правах оренди, гравець належить Королівському клубу з Мадрида.
Лунін відбив пенальті у матчі 1/16 фіналу Кубка Іспанії і потрапив в обійми партнерів / twitter.com/CDLeganes
В Іспанії відбулося жеребкування 1/8 фіналу Кубка країни з футболу, за підсумками якого Леганес зіграє з мадридським Реалом.
Результати жеребкування публікує офіційний сайт змагань.
Головна інтрига цієї пари для українських вболівальників полягає в тому, що український воротар Андрій Лунін грає у складі Леагнеса, а права на нього належать Реалу.
Крім того, нещодавно мадридський клуб пригрозив відкликати українця з оренди через те,що Леганес не дає достатньо ігрового часу голкіперу.
У Леганесі прислухалися до погроз з Мадрида і поставили українського воротаря в склад на матчі 1/16 фіналу Кубка Іспанії, де Лунін відбив пенальті у матчі з Райо Вальєкано.
На жаль, українець через контрактні зобов'язання не зможе взяти участь в матчах проти Реалу.
Матчі пари Реал - Леганес відбудуться 9 та 16 січня 2018 року.
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