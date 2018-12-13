Клуб українського воротаря Луніна зіграє проти Реала в 1/8 фіналу Кубка Іспанії

В Леганесі Лунін виступає на правах оренди, гравець належить Королівському клубу з Мадрида.

В Іспанії відбулося жеребкування 1/8 фіналу Кубка країни з футболу, за підсумками якого Леганес зіграє з мадридським Реалом.

Результати жеребкування публікує офіційний сайт змагань.

Головна інтрига цієї пари для українських вболівальників полягає в тому, що український воротар Андрій Лунін грає у складі Леагнеса, а права на нього належать Реалу.

Крім того, нещодавно мадридський клуб пригрозив відкликати українця з оренди через те,що Леганес не дає достатньо ігрового часу голкіперу.

У Леганесі прислухалися до погроз з Мадрида і поставили українського воротаря в склад на матчі 1/16 фіналу Кубка Іспанії, де Лунін відбив пенальті у матчі з Райо Вальєкано.

На жаль, українець через контрактні зобов'язання не зможе взяти участь в матчах проти Реалу.

Матчі пари Реал - Леганес відбудуться 9 та 16 січня 2018 року.