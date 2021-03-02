Динамо в цьому сезоні програвало Колосу і спробує взяти реванш / фото УПЛ

Третього березня відбудуться поєдинки Кубку України-2020/21.

Півфіналісти турніру будуть визначені за підсумками одного матчу.

Розклад матчів до вашої уваги:

14:00. "Верес" - "Зоря" - Футбол 1

17:00. "Динамо" - "Колос" - 2+2 

19:00. "Агробізнес" - "Шахтар" - Футбол 1

19:00. "Дніпро-1" - "Олександрія" - УНІАН 

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Кубок України з футболу: що варто знати

  • Чинним володарем трофею є київське "Динамо".
  • 1/2 фіналу Кубку України заплановано на 21 квітня.
  • Фінал Кубка України-2020/21 відбудеться 12 травня в Тернополі на "Міському стадіоні".

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Автор: Будрін Артем