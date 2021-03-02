Кубок України з футболу: де дивитися матчі 1/4 фіналу

Телеканал УНІАН покаже один поєдинок.

Третього березня відбудуться поєдинки Кубку України-2020/21. Півфіналісти турніру будуть визначені за підсумками одного матчу. Розклад матчів до вашої уваги: 14:00. "Верес" - "Зоря" - Футбол 1 17:00. "Динамо" - "Колос" - 2+2 19:00. "Агробізнес" - "Шахтар" - Футбол 1 19:00. "Дніпро-1" - "Олександрія" - УНІАН Читайте також Названо найкращого гравця 16-го туру Української Прем'єр-Ліги Кубок України з футболу: що варто знати Чинним володарем трофею є київське "Динамо".

1/2 фіналу Кубку України заплановано на 21 квітня.

Фінал Кубка України-2020/21 відбудеться 12 травня в Тернополі на "Міському стадіоні". Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Будрін Артем

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