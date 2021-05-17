Голкіпер "Барселони" готується до операції на коліні.

Німецький страж воріт Марк-Андре тер Штеген не зіграє на чемпіонаті Європи-2020.

Про це сам спортсмен повідомив у своєму Instagram.

29-річний воротар готується до хірургічного втручання.

"Разом з медичним штабом клубу я вирішив, що мені потрібно додаткове хірургічне втручання на коліні. Шкода, що я пропущу Євро-2020 і не буду разом з німецькою збірною. Вперше за багато років я буду хворіти вдома, підтримуючи свою країну. Сподіваюся, ми переможемо! Вірю, що після річної паузи ми знову гратимемо з уболівальниками, я сумую за цим! Спасибі за підтримку протягом складного сезону", - надрукував тер Штеген неприємну звістку.

Голкіпер "Барселони" у нинішньому сезоні 42 рази виходив на поле і має у своєму активі 14 "сухих" поєдинків. Transfermarkt оцінює тер Штегена у 75 млн євро - це другий показник серед усіх кіперів світу.

Нагадаємо, що збірна Німеччини зіграє на Євро-2020 в одній групі з Францією, Португалією та Угорщиною.

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Євро-2020: що потрібно знати

Через пандемію коронавірусу чемпіонат Європи був перенесений на 2021 рік, проте збереже назву "Євро-2020".

У 2021 році турнір повинен стартувати 11 червня і триватиме до 11 липня - в цей день відбудеться фінальний матч на "Уемблі" в Лондоні.

Остаточний склад всіх груп став відомий в листопаді 2020 року після того, як були зіграні стикові матчі.

Збірна України на груповому етапі зіграє проти Нідерландів, Австрії та Північної Македонії.

Вже відомо, що матчі Євро-2020 пройдуть з глядачами. При цьому УЄФА оголосив про заміну двох міст, які приймають турнір.

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Автор: Артем Будрін