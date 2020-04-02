День із чемпіоном: Анжеліка Терлюга

У межах спільного спецпроєкту з Національним олімпійським комітетом України ми поїхали до Одеси, де зустрілися з Анжелікою Терлюгою, видатною українською каратисткою, яку двічі визнавали найкращою спортсменкою країни. Ми провели з дівчиною цілий день та дізналися, як проходять її будні, чим вона займається у вільний час та ким із колег захоплюється. Мотивуймося й беремо приклад!

Вас двічі визнавали найкращою спортсменкою України. Які були відчуття, чи змінилося ваше життя після такого визнання?

Я пишаюся своїми результатами за останні роки. Раніше я й думати не могла, що моє ім’я буде на одному рівні з найкращими українськими спортсменами, а сам Сергій Бубка вручатиме мені статуетку. Під час першої церемонії вручення я дуже нервувала, адже відчувала визнання і навіть певну популярність.

Коли досягаєш такого результату, з’являється неймовірна мотивація досягти більшого.

Чому саме карате?

У дитинстві я була дуже активною і полюбляла грати хлопчачими іграшками. Ми з друзями навіть влаштовували різні бої, тож батьки вирішили відвести мене на карате. Мені одразу сподобалося. До того я пробувала займатися гімнастикою, танцями, але все це було не моє. Згодом я почала багато тренуватися, їздити на змагання і перемагати. Вже тоді карате мене захопило, але я не думала, що присвячу цій справі своє життя.

Якщо б не спорт, то що?

Акторська майстерність. Я була відкритою на сцені й у шкільних виставах часто отримувала головні ролі, що мені дуже подобалось. Якийсь період я навіть відвідувала спеціальні курси, але кинула через брак часу.

Як проходить ваш звичайний день?

Зранку я завжди п’ю воду і каву. Потім дивлюся свої плани на день, серед яких обов’язково буде щонайменше одне тренування. Вдень я можу відвідати своїх родичів і фізіотерапевта, а ввечері зустрітися з друзями. У 90% випадків я вечеряю саме з ними, бо не люблю бути одна. Ну, й оскільки я дівчинка, іноді я приділяю свій час б’юті-процедурам.

Знаємо, що у вас було багато травм. Як відновлювали сили? Як надовго доводилося відмовлятися від тренувань?

Не скажу, що за всю кар’єру у мене було дуже багато травм. Пам’ятаю, як тренер випадково зламав мені носа за три дні до мого 18-річчя. Після цього випадку я півроку не ходила на тренування. Потім, починаючи з 2017 року, я тричі отримувала переломи, але це не стало на заваді моїм перемогам. Взагалі травм, через які мені б довелося відкласти свої плани, не було. Тож вважаю, що я доволі-таки везуча.

Розкажіть про свій спортивний графік? Чи займаєтесь іншими видами спорту заради задоволення?

Щодня, крім неділі, у мене є тренування з карате. Також 2–3 рази на тиждень я займаюсь зі своїм тренером з функціональної підготовки. Коли перебуваю в Одесі, додатково ходжу на fly-йогу. Вона дуже розслабляє та допомагає мені розвинути гнучкість. Але, звісно ж, графік тренувань змінюється, коли я готуюсь до змагань.

Ваші правила харчування? Є продукти-табу?

Є список продуктів, без яких я не уявляю свого життя. На першому місці — авокадо, на другому — різні овочеві салати і сир. Я взагалі сироман і ходжу в кіно тільки заради подвійного сирного попкорну. На третьому місці — свіжовичавлені соки. Я обожнюю цитрусові фреші та поєднання яблука й селери. Також люблю фруктові смузі, м’ясо, морепродукти (особливо креветки). Це і є моя база харчування. Яку саме страву я приготую, залежить від настрою та потреб організму. Навіть якщо захочеться чогось некорисного, я собі не відмовлю. Хочеться багато солодкого — буде.

З приводу фігури не переживаю, бо з моїм ритмом життя спалюються всі калорії.

Продуктів-табу також немає, є лише ті, які я просто не люблю.

Ваш улюблений формат відпочинку?

Якщо є можливість відпочити, я відпочиваю на максимум. У мене було три незабутні тижні в Таїланді, за які я нереально зарядилася енергією. Там я щодня ходила на тайський масаж, загоряла на розкішних пляжах і насолоджувалася місцевими жителями, які просто переповнені любов’ю до життя. Взимку я відпочивала в Альпах, де також перезарядилася на повну. І ще одна неймовірна відпустка була в Італії. Це був міні-тур найбільшими італійськими містами, за який я дізналася дуже багато цікавого про їхні пам’ятки архітектури і не тільки. Якщо говорити про місцевий відпочинок, то я обожнюю ходити в баню (в Одесі є просто чудовий комплекс) і грати в настільні ігри з друзями.

Чи є у вас guilty pleasures (улюблена, проте не дуже корисна страва/ шкідливі звички тощо)?

Щодо шкідливих звичок: я пізно лягаю спати і, відповідно, пізно прокидаюся.

Вечір — час моєї пікової активності.

Також буває, що я не встигаю зробити заплановане і всюди запізнююся. Це дуже заважає мені і людям, яких я підвела через ці п’ять хвилин запізнення.

Запитання від Rexona

Що для вас краса?

Насамперед, краса — це думки людини. Це відповідність зовнішності її внутрішньому стану. Оскільки я вважаю еталоном деяких голлівудських зірок, які старанно працюють над собою, то краса для мене — це також охайність і працьовитість. Людина, яка гарна зовні, але несе в собі суцільний негатив, ніколи не буде для мене красивою.

Як доглядаєте за собою?

Наразі я не приділяю багато часу на догляд за собою, але хочу це виправити. У мене завжди охайний манікюр і доглянуте волосся. Останнє — взагалі моя візитівка. Я роблю вії раз на 3–4 тижні, тому що не люблю фарбуватись. Точніше, я не вмію. Щодо догляду за тілом, то я регулярно ходжу на масаж.

Розкажіть, ким із колег-спортсменів захоплюєтесь/надихаєтесь?

В Україні є топ-спортсмени, якими я захоплююсь і чиї результати мене дуже мотивують. Це дзюдоїстка Дар’я Білодід, легкоатлетка Ярослава Магучіх і фехтувальниця Ольга Харлан. Їм я щиро бажаю отримати золоту медаль на Олімпіаді. Щодо зірок карате, я не маю жодного кумира.

Немає того, на кого б я подивилася і не знала, як перемогти. Я вірю в себе і свої можливості.

Захоплююсь хіба що впертістю і вмінням деяких спортсменів не падати духом. Та, напевно, іконою божевільної стабільності, самодисципліни та цілеспрямованості для мене є тенісистка Серена Вільямс. Мене вражає, як ця дівчина протягом багатьох років тримає таку високу планку.

Образи Анжеліки: ARMANI EXCHANGE, MARC O’POLO (intertop.ua)

Фотограф: Вероніка Монакова