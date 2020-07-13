День із чемпіоном: Дар’я Білодід

У межах спільного спецпроєкту з Національним олімпійським комітетом України ми зустрілися із Дар’єю Білодід, видатною українською дзюдоїсткою, чемпіонкою Європи та дворазовою чемпіонкою світу. Провівши із дівчиною цілий день, ми дізналися, як проходять її будні, чим вона займається у вільний час та як поєднує суворий спортивний графік із розвагами.

Вас двічі визнавали чемпіонкою світу. Які були відчуття, чи змінилося ваше життя після такого визнання?

Звичайно, відчуття були надзвичайні. Коли я вперше виграла чемпіонат світу, мене переповнювали емоції: я не могла повірити, що одна із моїх мрій здійснилася.

Коли я стала чемпіонкою світу вдруге, я відреагувала спокійніше, але все одно була щаслива і задоволена тим, що підтвердила свій титул.

Не можу сказати, що моє життя кардинально змінилося після цих перемог, адже я залишилася такою ж самою людиною, просто вже з титулами. Можу виділити популярність і пізнаваність, вони дійсно зросли. З‘явилися фанати і люди, яких я мотивую. Це дійсно дуже круто та приємно.

Як це, коли ваші батьки – ваші тренери? Як це вплинуло на ваше дитинство?

Я обожнюю своїх батьків і навіть уявити не можу інших людей в ролі моїх тренерів. Я до них звикла, ми завжди разом і завжди одне одного підтримуємо. І я дійсно вважаю їх найкращими тренерами і професіоналами своєї справи.

Всі мої перемоги здобуті саме завдяки нашій родині і спільній праці.

Чому саме дзюдо? Окрім того, що воно у вашій ДНК?

На мій погляд, це дуже красивий, амплітудний та гармонічний вид спорту. На змаганнях з дзюдо дійсно є на що подивитися.

Навіть ті люди, які не мають стосунку до цього виду спорту, після перегляду змагань сповнені емоцій і стають фанатами дзюдо.

Також мені подобається, що дзюдо виховує в людях дуже багато важливих якостей, зокрема, повагу до інших, завзятість, цілеспрямованість тощо.

Якщо б не спорт, то що?

Навіть не можу уявити своє життя без спорту. Я все своє життя була спортивною дівчиною і завжди цікавилася всім спортивним. Тож не думаю, що змогла б прожити без спорту. Якщо б я обрала іншу сферу, частинка спорту все одно була б присутня в моєму житті.

Як проходить ваш звичайний день?

Я прокидаюсь о 7 ранку, снідаю та йду на перше тренування, воно починається о 8 ранку і триває дві години. Після цього я займаюся своїми справами. Далі їду додому, обідаю, годинку сплю та йду на вечірнє тренування (з 16:30 до 19:30). Потім приходжу додому, вечеряю, дивлюся фільми або читаю книжки та лягаю спати. Так виглядає мій звичайний день.

Розкажіть про свій спортивний графік? Чи займаєтесь іншими видами спорту заради задоволення?

Щодо інших видів спорту, то на них часу не вистачає. Але я дуже люблю футбол, ми з командою раз на тиждень граємо. Бігаю майже щодня, плаваю двічі на тиждень. А нещодавно вперше спробувала великий теніс, дуже сподобалося. Не думала, що там треба так багато бігати.

Запитання від Rexona

Що для вас краса?

Я не з тих дівчат, що мажуть на свою шкіру різні креми та скраби. На щастя, в мене гарна шкіра, яка не потребує жодного догляду. Звичайно, я слідкую за своїм волоссям, манікюром та бровами.

Ваші правила харчування? Є продукти-табу?

Продуктів-табу немає, але їм мало і переважно тільки здорову та корисну їжу. Але, звичайно, балую себе смаколиками, без цього ніяк.

Чи є у вас guilty pleasures (улюблена, проте не дуже корисна страва/ шкідливі звички тощо)?

Я обожнюю солодке та піцу. А також люблю фастфуд, але, звичайно, ця їжа шкідлива, тому їм її лише кілька разів на рік.

Ваш улюблений формат відпочинку?

Море, сонце, смачна їжа та мої рідні люди. Для мене це ідеальний формат відпочинку.

Не люблю активно відпочивати, адже активностей в моєму житті достатньо.

Великий спорт та приватне життя одне одному не завада: так чи ні?

Думаю, що не завада. Якщо обидві сфери життя для тебе важливі, ти знайдеш баланс і встигнеш все.

Ким із колег-спортсменів захоплюєтесь/надихаєтесь?

Можу виділити одну людину, яка робить свій величезний внесок в український спорт.

Мене надихає Сергій Назарович Бубка, адже він завжди вміє підібрати правильні слова для мотивації, за що я йому вдячна.

Розкажіть про свій стиль та ставлення до шопінгу?

Я шопоголік, отримую задоволення від самого процесу шопінгу і таким чином піднімаю собі настрій. У мене здебільшого напівспортивний стиль і кежуал. Також дуже люблю ділові костюми (штани і піджаки), вони пасують моїй фігурі.

Фотограф: Вероніка Монакова