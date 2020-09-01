День із чемпіоном: Олена Кривицька

Українська фехтувальниця, двічі учасниця Олімпійських ігор, про свій спортивний графік, б'юті-рутину, табу та відпочинок.

У межах спільного спецпроєкту з Національним олімпійським комітетом України ми зустрілися з Оленою Кривицькою, титулованою українською фехтувальницею, що входить до світового топ-16, тричі бронзовою призеркою Чемпіонату світу та двічі учасницею Олімпійських ігор. Протягом дня ми спілкувалися з Оленою про її «позаспортивне» життя, познайомилися з її чарівними собаками Кайєм та Хані й розпитали про чемпіонський режим.

Розкажіть про свій спортивний шлях та найзначущі для вас досягнення?

Я займаюсь фехтуванням з 12 років. До цього долучалася до занять танцями, карате, легкою атлетикою та плаванням, але ніде довго не затримувалась.

У секції із фехтування, напевно, головну роль зіграла атмосфера та колектив. Ймовірно, саме тому я там і залишилась.

У мене багато позитивних і теплих спогадів про юнацькі роки у фехтуванні. З дівчатами, з якими розпочинали тренуватися, дружу й досі. Та навіть через 15 років нам є що згадати, хоча більшість з них вже давно не займаються цим видом спорту.

До Києва я переїхала, коли мені було років 20-21. Тут вже довелося вливатися у новий колектив.

Моїми найбільшими досягненнями є три бронзові медалі Чемпіонатів світу.

У 2015 році це командна першість у Москві; у 2017 році особиста перемога у Лейпцігу й у 2019 році особиста перемога у Будапешті. Також я двічі виступала на Олімпійських іграх: у 2012-му в Лондоні та в 2016-му в Ріо. Входжу до топ-16 світового рейтингу в своєму різновиді (жіноча шпага). Окрім того, пишаюся званням заслуженого майстра спорту України з фехтування.

Чому обрали саме фехтування? Назвіть головні переваги цього виду спорту.

Головні переваги мого виду спорту… По-перше, це красиво.

Окрім того, це дуже емоційний вид спорту, видовищний, захопливий.

Як проходить ваш звичайний день?

Зазвичай мій день починається о 6 ранку. Раніше це була пробіжка, а тепер насамперед я йду гуляти зі своїми собаками, які з’явились в мене на карантині: Кай і Хані. Потім роблю коротке ранкове тренування. Снідаю. Читаю. Збираюся до тренажерної зали. Обідаю. Трапляється, що сплю вдень, аби відновити сили перед вечірнім тренуванням, на яке виїжджаю з дому о 17:30. Повертаюсь додому близько 21:00.

Скільки разів на тиждень займаєтесь спортом? Які тренування, окрім фехтування, полюбляєте найбільше?

Я тренуюся 6 днів на тиждень. Інколи маю одне тренування на день, інколи займаюсь тричі.

Окрім фехтування, бігаю, боксую, роблю вправи на координацію й на швидкісно-силову витривалість, плаваю в басейні. Зрідка граю в сквош, точніше, вчуся грати.

А як щодо системи харчування? Є якісь обмеження?

Щодо харчування, то більшість мого раціону складають білки: яйця, сир, кефір, натуральні йогурти, овочі та фрукти. Каші їм рідко. Вже тривалий час не споживаю м‘яса, риби та морепродуктів. Обмежую себе в солодощах, точніше, намагаюсь взагалі не їсти.

Ваш улюблений формат відпочинку?

Улюблений відпочинок — у неділю поспати вдосталь і не прокидатися за будильником. Зазвичай ми із чоловіком кудись виїжджаємо, їмо поза домом, хоча я люблю готувати, та й він часто готує для мене сніданки.

А коли маю на релакс більше, ніж один день, — люблю проводити дні активно, практикувати щось нове для себе, відвідувати цікаві місця.

Чи є у вас guilty pleasures (улюблена, проте не дуже корисна страва/ шкідливі звички тощо)?

Guilty pleasure для мене — це, мабуть, піца з п’ятьма сирами. Я її просто обожню, можу сама з‘їсти цілу! Щодо шкідливих звичок, здається, в мене таких немає.

Хіба що я дуже люблю посперечатись, але потім жалкую, що не змогла спинитися вчасно. Але, ймовірно, така поведінка притаманна всім жінкам.

Як поєднуєте сімейне життя та спортивний режим? Поділіться лайфхаками, як все встигати?

Сімейне життя зі спортивним режимом поєдную.

Спорт спортом, але життя — більше, ніж спорт.

Чоловік мене дуже підтримує, завжди вболіває, трапляється, що навіть тренує. Ми ж з ним — одна команда, тому це неважко. Він знає, що в мене є ціль, мрії, і намагається в усьому допомагати. Як все встигати? Думаю, головне — правильно розставити для себе пріоритети, окреслити цілі та задачі, які треба вирішити. Це стосується як кожного дня, так і більш тривалих періодів (тиждень, місяць, рік тощо).

Запитання від Rexona

Як доглядаєте за собою? Розкажіть про свою б’юті-рутину.

Особливо радикального нічого не роблю, все як у всіх. Бракує часу поки що. Проте в мене завжди ідеальні нігті рук та ніг, вії, брови. Для відновлення відвідую сауну та ходжу на масаж.

Ваше ставлення до моди? Як можете охарактеризувати свій стиль?

Я слідкую за тенденціями, але не женусь за ними. Оскільки більшість часу проводжу на тренуваннях та змаганнях, переважно ношу спортивний одяг. А у звичайному житті люблю сукні, спідниці — словом, вдягатись гарно. Загалом надаю перевагу стилю кежуал.

Ким із спортсменів захоплюєтесь? За кого із українських колег вболіваєте?

Мене надихають всі спортсмени, які своїм прикладом доводять, що твої мрії можуть здійснитись, якщо наполегливо працювати і йти до них. А в нас таких дуже багато.

Завжди вболіваю за Українську збірну: плавання, легка атлетика, фехтування, гімнастика, синхронне плавання, дзюдо, карате, ігрові види спорту тощо.

В нас є ким пишатись. Україна багата на талановитих спортсменів. І я також намагаюся стати особистістю, з якої беруть приклад і ким можна пишатися.

Образи Олени: ARMANI EXCHANGE (intertop.ua)

MUH: MakeUpMe

Photo: Вероніка Монакова