День із чемпіоном: Ольга Саладуха

Видатна легкоатлетка та бронзова призерка Олімпійських ігор у потрійному стрибку про спортивний графік, б'юті-рутину та парламентську діяльність.

У межах спільного спецпроєкту з Національним олімпійським комітетом України ми зустрілися з Ольгою Саладухою, легкоатлеткою, багаторазовою чемпіонкою Європи та бронзовою призеркою Олімпійських ігор у потрійному стрибку. Віднедавна Ольга стала народною депутаткою й наразі приділяє багато часу вирішенню проблем українського спорту на законодавчому рівні. Поговорили з нею про нову кар’єрну роль, найзначущі спортивні досягнення, тренувальний графік, дозвілля та ставлення до краси.

Легка атлетика – аж ніяк не легка. Розкажіть про свій спортивний шлях та найзначущі для вас досягнення?

У легку атлетику мене запросив шкільний вчитель фізкультури, коли мені було 9 років. Це була любов з першого погляду. Манеж з червоними доріжками назавжди підкорив моє серце. Не можу виділити серед всіх перемог найважливішу, адже кожна з них – це важка праця і роки тренувань. Натомість, можу сказати, що Олімпійські ігри були для мене найзначущими.

Оскільки я була лідером світового сезону, багато людей завчасно пророкували мені перемогу. Але в цьому спорті трапляється всяке…

Буквально за тиждень до змагань я отримала травму ноги – мікро-надрив зв’язок. Цей біль мене не відпускав. Ледь пройшла кваліфікацію й до останньої спроби була далекою від п’єдесталу. Тоді, перед шостою останньою спробою, перед очима промайнули всі роки тренувань. Я просто розбіглась і стрибнула. Результат претендував на «срібло». Проте в моєї конкурентки залишилась ще одна спроба, завдяки якій вона випередила мене лише на один сантиметр. Цю олімпійську «бронзу» завжди прирівнюю до золотої.

Чому саме стрибки? Як зрозуміли, що це ваша суперзбідність? І чи можна її в собі виховати, або ж це питання таланту?

У дитинстві займалась різними видами атлетики: бігала як на довгі, так і на короткі дистанції, перестрибувала бар’єри, стрибала в довжину. За те, що закріпилася у потрійному, дякую сім’ї Бойко. Почала тренуватись у Зої Олексіївни. Її тодішній чоловік Анатолій Григорович Бойко (тепер мій тренер) на той момент був рекордсменом з потрійного стрибку. Їхня дочка була майстром спорту міжнародного класу. Процес тренувань мені підійшов, а від самих стрибків отримувала задоволення.

Як це кажуть: «Будь-якому таланту потрібно допомагати!». Тож професіоналізм мого тренера та моє шалене бажання стати олімпійською чемпіонкою вилилися в яскраву спортивну кар’єру. Здобула ліцензію на свої вже четверті Олімпійські ігри. І запевняю, що роблю усе, аби результат на змаганнях був високим.

Як проходить ваш звичайний день?

Зараз мій день починається з 6 години ранку. Збираюсь на роботу в парламент, готую сніданок, проводжу дочку в школу. Далі за графіком робота в Раді. Після цього – тренування. Наприкінці дня – вечеряю, проводжу час у колі сім’ї та допомагаю дочці з домашнім завданням.

Ви у бездоганній формі. Скільки разів на тиждень займаєтесь спортом? Які тренування полюбляєте найбільше?

Дякую! Якщо це день тренувальних зборів, тоді я дотримуюсь режиму: два тренування протягом дня, відновлення, харчування тощо. Але, так чи інакше, тренуюся практично щодня, включно з вихідними. Найбільше, звичайно, люблю стрибки. Особливо тоді, коли вже розпочався змагальний період і вся рутинна робота позаду. Але й без неї ніяк!

А як щодо системи харчування? Є якісь обмеження чи, навпаки, незмінні складові раціону?

Належу до тих спортсменів, які, навпаки, намагаються набрати і втримати м’язову масу. Так вже склалося після народження донечки.

Ваш улюблений формат відпочинку?

Я дуже люблю проводити час із сім’єю. Це додає мені енергії. Ми гуляємо, катаємось на велосипедах, ходимо у парк, на пікнік, рибалку, дивимось фільми тощо. Для мене важливе спілкування.

Чи є у вас «guilty pleasures» (улюблена, проте не дуже корисна страва/ шкідливі звички тощо)?

Звісно! Частенько заїжджаю у МакДрайв.

Наразі ви народний депутат. Як так сталося? Та які чемпіонські якості допомагають вам у цьому новому амплуа?

Моє мотивацією йти в політику було бажання допомогти вітчизняному спорту загалом та професійним спортсменам зокрема. Для мене політика – це логічний розвиток попередньої спортивної кар’єри. Завдяки досвіду чітко розумію, чого потребує наш спорт. Парламент є ефективним майданчиком для розробки та ухвалення реформ, потрібних змін! Наше завдання з колегами – докладати максимум зусиль для створення належних умов спортсменам і тренерам, покращувати спортивну інфраструктуру, медицину тощо.

Спорт загартовує характер, прагнення бути кращим та бажання перемагати! Тому хочеться, щоб у новому амплуа всі мої дії були направлені на результат.

Коли ми із командою озирнулися назад, побачили, що за цей перший рік у політиці нам вдалося чимало. Є низка важливих законопроєктів, до розробки та ухвалення яких я долучаюся: щодо меценатства у спорті, спрощення процедур оренди майна для спортивних організацій, вдосконалення правил допуску до спортивних змагань тощо. Намагаюся активно впливати на ухвалення рішень щодо збереження та розвитку спортивної інфраструктури; реагую на поточні звернення від спортивної спільноти.

Запитання від Rexona

Краса – це…

Внутрішній стан, стан твоєї душі!

Як доглядаєте за собою? Розкажіть про свою б’юті-рутину та улюблені ритуали.

Це, звичайно, похід до салону краси. Думаю, що для будь-якої дівчини та жінки — це справді у кайф. Також відвідую масажі, сауну. Проходжу процедури для відновлення м’язів після важких тренувальних навантажень.

Ваше ставлення до моди? Як можете охарактеризувати свій стиль?

Буду відвертою, я люблю красиво вдягатися. В дитинстві малювала для ляльок різні вбрання, мріяла стати модельєром.

Мій стиль, як у Попелюшки, змінюється кардинально протягом дня.

У першій половині дня (під час роботи) – діловий (підбори, сукні, жакети). А у другій половині дня я обираю спортивний стиль (кросівки, спортивна форма тощо).

Ким із спортсменів захоплюєтесь? За кого із українських колег вболіваєте?

Звичайно, що це Сергій Бубка. Людина – легенда! Він мотивує і надихає. А так, по можливості, слідкую за всіма ключовими спортивними подіями. Щоразу, коли грає гімн України на честь перемоги нашого спортсмена, по тілу біжать мурашки, адже відразу згадую свої перемоги, ті щасливі миті.

Що можете сказати про українській спорт на даному етапі. Найсильніші та найслабші сторони наших спортсменів?

Хочеться, щоб наші спортсмени тренувалися в кращих умовах, у якісніших спортзалах, з відповідним медичним, науковим супроводженням за останніми технологіями. Все це можна спостерігати в багатьох інших країнах, де багато спортивних баз із хорошим спорядженням.

Сильною стороною українського спорту є наша «школа», наші тренери.

Найкращих часто намагаються перекуповувати за кордон, але багато є й тих, хто до останнього вірний своїй улюбленій справі на рідній землі.

Порада для майбутніх чемпіонів від Ольги Саладухи…

Вірити у себе та свої сили! Йти за своєю мрією та не зраджувати їй!

Образи Ольги: MARC O’POLO, ARMANI EXCHANGE (intertop.ua)

MUH: MakeUpMe

Photo: Вероніка Монакова

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