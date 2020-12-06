Передостанню гонку сезону виграв Серхіо Перес.

6 грудня в Бахрейні відбувся передостання гонка сезону у Формулі-1 - Гран-прі Сахіра.

Вперше в кар'єрі перемогу на Гран-прі Ф-1 відсвяткував пілот "Рейсинг Пойнт" Серхіо Перес.

Також на подіум піднялися Естебан Окон з "Рено" і Ленс Стролл з "Рейсинг Пойнт".

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Без призових місць залишився переможець Кубка конструкторів "Мерседес". Джордж Расселл, який замінював хворого на коронавірус чемпіона Льюїса Хемілтона, через проблеми на піт-стопі (команда переплутала гуму), а також через прокол колеса фінішував лише дев'ятим. А Валттері Боттас, у якого був поул, перетнув фінішну лінію восьмим. Він також втратив багато часу на піт-стопі.

Відзначимо, що вже на старті гонки після зіткнення з дистанції зійшли один з лідерів сезону Макс Ферстаппен з "Ред Булл" і Шарль Леклер з "Феррарі".

Гран-прі Сахіра. Топ-10

1. Серхіо Перес (Мексика, "Рейсінг Пойнт")

2. Естебан Окон (Франція, "Рено") - відставання 10,518

3. Ленс Стролл (Канада, "Рейсінг Пойнт") - 11,869

4. Карлос Сайнс (Іспанія, "Макларен") - 12,580

5. Даніел Ріккьярдо (Австралія, "Рено") - 13,330

6. Олександр Албон ( Таїланд, "Рено") - 13,842

7. Данило Квят (Росія, "Альфатаурі") - 14,534

8. Валттері Боттас (Фінляндія, "Мерседес") - 15,389

9. Джордж Расселл (Великобританія, "Мерседес") - 18,556

10. Ландо Норріс (Великобританія, "Макларен") - 19,541

Формула-1: результати сезону

Льюїс Хемілтон оформив чемпіонство за підсумками Гран-прі Туреччини. У британця в активі 332 очки. Другим йде його напарник Валттері Боттас, у якого 205 очок. На третьому місці - Макс Ферстаппен (189 очок).

У Кубку конструкторів "Мерседес" вже також здобув перемогу (540 очок). На другій позиції - "Ред Булл" (282), на третій - "Макларен" (184).

Заключний етап сезону пройде 13 грудня - Гран-прі Абу-Дабі.

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Автор: Антон Дудар