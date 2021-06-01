Збірна США здолала Канаду у фіналі молодіжного чемпіонату світу (U-20), і, таким чином, вп'яте в історії завоювала пальму світової першості.
Для Канади це перша поразка на домашньому турнірі. І третій випадок в історії, коли канадці домашній фінал програють збірній США.
Матч вийшов вкрай обережним, адже на кону був кубок світу. Ризикувати ніхто не поспішав, а в поодиноких моментах дива реакції демонстрували воротарі.
Алекс Туркот та Тревор Зеграс проявили індивідуальну майстерність і принесли перемогу своїй країні - 0:2 на табло.
МЧМ-2021. Фінал
Канада - США - 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)
Голи: Тюркотт (Хеллесон, Зеграс), 13:25 - 0:1. Зеграс (Калієв), 20:32 - 0:2
Молодіжний чемпіонат світу: підсумки
- У матчі за третє місце Фінляндія розгромила Росію.
- Звання MVP турніру в Едмонтоні завоював американець Тревор Зеграс.
- Канадця Девона Левая визнали найкращим воротарем змагань.
- Німець Тім Штюцле отримав нагороду найкращого нападника турніру.
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