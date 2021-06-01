Канада не змогла захистити статус чемпіонів світу.

Збірна США здолала Канаду у фіналі молодіжного чемпіонату світу (U-20), і, таким чином, вп'яте в історії завоювала пальму світової першості.

Для Канади це перша поразка на домашньому турнірі. І третій випадок в історії, коли канадці домашній фінал програють збірній США.

Матч вийшов вкрай обережним, адже на кону був кубок світу. Ризикувати ніхто не поспішав, а в поодиноких моментах дива реакції демонстрували воротарі.

Алекс Туркот та Тревор Зеграс проявили індивідуальну майстерність і принесли перемогу своїй країні - 0:2 на табло.

МЧМ-2021. Фінал

Канада - США - 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)

Голи: Тюркотт (Хеллесон, Зеграс), 13:25 - 0:1. Зеграс (Калієв), 20:32 - 0:2

Молодіжний чемпіонат світу: підсумки

У матчі за третє місце Фінляндія розгромила Росію.

Звання MVP турніру в Едмонтоні завоював американець Тревор Зеграс.

Канадця Девона Левая визнали найкращим воротарем змагань.

Німець Тім Штюцле отримав нагороду найкращого нападника турніру.

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Автор: Budrin Artem