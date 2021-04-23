До звичного "Швидше, вище, сильніше" буде додано одне слово.

Виконком Міжнародного олімпійського комітету підтримав пропозицію голови організації Томаса Баха про зміну олімпійського девізу "Швидше, вище, сильніше".

Про це повідомляє офіційний сайт МОК.

У змінений девіз буде додано слово "разом".

Він буде звучати: "Швидше, вище, сильніше - разом" ("faster, higher, stronger - together" - англійською мовою, "citius, altius, fortius - communis" - на латині).

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Відзначається, що пропозиція вже отримала широку підтримку, в тому числі від Міжнародного комітету П'єра де Кубертена, організатора перших сучасних Олімпійських ігор.

Тепер думку з цього питання висловлять члени МОК, після чого пропозицію про внесення змін до Олімпійської хартії розглянуть на сесії Міжнародного олімпійського комітету в Токіо через три місяці.

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Автор: Антон Дудар