Олімпійський прапор / Фото REUTERS

Виконком Міжнародного олімпійського комітету підтримав пропозицію голови організації Томаса Баха про зміну олімпійського девізу "Швидше, вище, сильніше".

Про це повідомляє офіційний сайт МОК.

У змінений девіз буде додано слово "разом".

Він буде звучати: "Швидше, вище, сильніше - разом" ("faster, higher, stronger - together" - англійською мовою, "citius, altius, fortius - communis" - на латині).

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Відзначається, що пропозиція вже отримала широку підтримку, в тому числі від Міжнародного комітету П'єра де Кубертена, організатора перших сучасних Олімпійських ігор.

Тепер думку з цього питання висловлять члени МОК, після чого пропозицію про внесення змін до Олімпійської хартії розглянуть на сесії Міжнародного олімпійського комітету в Токіо через три місяці.

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Автор: Антон Дудар