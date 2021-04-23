Виконком Міжнародного олімпійського комітету підтримав пропозицію голови організації Томаса Баха про зміну олімпійського девізу "Швидше, вище, сильніше".
Про це повідомляє офіційний сайт МОК.
У змінений девіз буде додано слово "разом".
Він буде звучати: "Швидше, вище, сильніше - разом" ("faster, higher, stronger - together" - англійською мовою, "citius, altius, fortius - communis" - на латині).
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Відзначається, що пропозиція вже отримала широку підтримку, в тому числі від Міжнародного комітету П'єра де Кубертена, організатора перших сучасних Олімпійських ігор.
Тепер думку з цього питання висловлять члени МОК, після чого пропозицію про внесення змін до Олімпійської хартії розглянуть на сесії Міжнародного олімпійського комітету в Токіо через три місяці.
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