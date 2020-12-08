До програми літньої Олімпіади-2024 в Парижі включили брейк-данс.
Про це повідомляє прес-служба Міжнародного олімпійського комітету.
Скейтбординг, спортивне скелелазіння, серфінг і брейк-данс затверджено як додаткові види спорту до програми ігор в Парижі 2024 року. Брейкинг дебютує на Олімпійських іграх, сказано в повідомленні.
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Також МОК прийняв рішення скоротити загальну квоту спортсменів на Іграх 2024 року до 10,5 тис. осіб.
Крім того, скорочено загальну кількість заходів Олімпіади, остаточна програма - 329 заходів.
Разом з тим МОК скоротив квоти на участь в іграх важкоатлетів і боксерів.
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