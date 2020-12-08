У програму літньої Олімпіади-2024 в Парижі включили брейк-данс

Додатковими видами спорту в програму ігор у Парижі 2024 року також ще будуть скейтбординг, спортивне скелелазіння і серфінг.

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