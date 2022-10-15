Вона трохи дорожче базової версії: ціна становить від 372 до 404 доларів.

Acer приєдналася до когорти партнерів Intel з випуску ігрових відеокарт, запустивши продажі своєї версії топової Arc A770 з дуже незвичайним дизайном і двома різними вентиляторами.

Повна назва новинки – Predator Bifrost Intel Arc A770 OC. Вона трохи дорожче базової версії: ціна становить від 372 до 404 доларів.

Графічний процесор відеокарти отримав заводський розгін і функціонує на частотах 2200-2400 МГц. У карти є 16 ГБ пам'яті GDDR6 з частотою 17,5 ГГц. Також відомо, що карта у звичайному режимі споживає 250 Вт, в розгоні – до 280 Вт. Живлення ж здійснюється через два 8-контактних роз'єми.

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Acer вирішили встановити для охолодження відеокарти два вентилятори різного формату. Один працює за принципом турбіни, а інший, більший обдуває радіатор більш звичним способом.

Нагадаємо, що в якості основи тут виступає рішення від Intel. Сама карта позиціюється як конкурент Radeon RX 6650 XT і GeForce RTX 3060 Ti, має 8 або 16 ГБ пам'яті на вибір і 4096 блоків FP32. За базову версію карти просять $ 329 (приблизно 12 000 грн).

Також в лінійці ігрових відеокарт Intel є модель Arc A750, що базується на тому ж чіпі, що і старша модель. За показником "продуктивність за долар" Arc A750 перевершує Nvidia GeForce RTX 3060 на 53%, кажуть в Intel. Її оцінили в 289 доларів.

А вже 20 жовтня в продаж надійдуть нові процесори Intel 13-го покоління Raptor Lake. У порівнянні з поточним поколінням, приріст продуктивності в багатопотоковому режимі склав до 41%, в однопотоковому – до 15%.

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