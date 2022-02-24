Діяльність даного шкідливого програмного забезпечення спрямована на знищення всієї інформації на жорсткому диску жертви.

Фахівці міжнародного розробника антивірусного програмного забезпечення-компанії ESET-повідомили про виявлення абсолютно нового шкідливого програмного забезпечення для знищення інформації.

Як повідомляє прес-служба ESET, Україна є єдиною країною, в якій зафіксована активність даної кіберзагрози.

"Після масових DDoS-атак, спрямованих на веб-сайти українського уряду, міністерств, банків та багатьох інших критично важливих структур, на сервіс VirusTotal був завантажений зразок унікального шкідливого програмного забезпечення. Відзначимо, що даний безкоштовний сервіс використовують користувачі для перевірки підозрілих файлів на наявність загроз за допомогою десятків антивірусних систем", – відзначають фахівці компанії.

Основна мета - знищення інформації

Отримавши зразок, фахівці ESET почали дослідження і виявили, що діяльність даного шкідливого програмного забезпечення спрямована на знищення всієї інформації на жорсткому диску жертви. Згідно з результатами проведеного аналізу, загроза вже інфікувала і, ймовірно, пошкодила або видалила дані з декількох сот комп'ютерів певних великих організацій.

"Зараз можемо сказати, що виявлений шкідливий код був створений приблизно 2 місяці тому, але активований був тільки вчора, – розповідає Жан-Ян Бутін, головний дослідник лабораторії ESET. – І ми бачимо його активність поки тільки в Україні. Але дослідження триває".

Відзначимо, що продукти ESET виявляють дану загрозу як троян під назвою Win 32/ KillDisk . NCV .

Рекомендації користувачам

Фахівці ESET сьогодні як ніколи настійно рекомендують користувачам дотримуватися основних правил кібербезпеки, а саме – використовувати надійні рішення, які здатні забезпечити багаторівневий захист корпоративних мереж, і системи виявлення і реагування, які допоможуть виявити кібератаку на початковій стадії, а також оновити програми до актуальних версій і перевірити коректність налаштувань.

У разі виявлення будь-якої шкідливої діяльності в корпоративній ІТ-мережі українські користувачі ESET цілодобово можуть звернутися за допомогою до фахівців технічної підтримки в Україні по телефону +38044 545 77 26 або електронною адресою [email protected].

Про компанію:

ESET – експерт у сфері захисту від кіберзлочинності та цифрових загроз, міжнародний розробник рішень з ІТ-безпеки, провідний постачальник в області створення технологій виявлення загроз. Заснована в 1992 році, компанія ESET сьогодні має розширену партнерську мережу і представництва в більш ніж 180 країнах світу. Головний офіс компанії знаходиться в Братиславі, Словаччина.

ESET в Україні:

Більше 15 років продукти ESET офіційно представлені на території України. Починаючи з 2005 року, користувачі можуть безкоштовно звернутися за допомогою до служби технічної підтримки ESET в Україні, а також пройти курси навчання з використання продуктів ESET. Користувачами ESET є найбільші українські та міжнародні компанії та організації.

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