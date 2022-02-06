Тепер безкоштовно можна отримати тільки місяць замість трьох.

З першого дня свого запуску у 2015 Apple надавала новим передплатникам музичного стрімінгового сервісу Apple Music безкоштовну тримісячну пробну версію.

Тепер же журналісти TechRadar помітили, що компанія внесла зміни в умови підписки і скоротила безкоштовний пробний період до одного місяця.

Зміни набули чинності у всіх країнах, де офіційно доступний сервіс. Це стосується й Україну. Після закінчення безкоштовної пробної версії індивідуальна підписка в українському iTunes Store коштуватиме $4.99, що на сьогодні становить близько 140 грн.

При цьому, покупці AirPods Pro, AirPods 2, AirPods 3, AirPods Max, деяких пристроїв Beats і колонки HomePod mini, як і раніше, отримують шість місяців підписки в подарунок.

Ціна передплати не змінилася – Apple Music в Україні, як і раніше, коштує вдвічі дешевше, ніж у США, де за індивідуальну підписку просять $9.99, а за "сімейну" – $14.99. Але дорожче, ніж в Росії. Там щомісячна плата становить 169 рублів на місяць (близько 62 грн).

Читайте такожSpotify відклав довгоочікувану серед багатьох користувачів функцію: в цьому винна Apple

Очікується, що Apple проведе свою першу презентацію нових продуктів у 2022 році в березні або квітні. Окрім нового бюджетного iPhone SE, на весняному заході буде представлений новий iMac з 27-дюймовим дисплеєм, Mac mini з чіпами M1 Pro і M1 Max, а також нові планшети.

Вас також можуть зацікавити новини: