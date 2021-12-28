Глава Signal зауважив, що навіть WhatsApp і Facebook забезпечують конфіденційність краще, ніж Telegram.

Репутація Telegram як захищеного інструменту для спілкування надмірно перебільшена. Такою думкою поділився глава іншого захищеного месенджера Signal Моксі Марлінспайк, який заявив, що навіть WhatsApp і Facebook пропонують кращу конфіденційність.

Про це він написав у себе у Твіттері.

Експерт наголосив, що месенджер Дурова зберігає всі дані в хмарі в повністю відкритому форматі: тексти, загальні аудіо-та відео дані, контакти. Через це, в разі форс-мажорних обставин зловмисники в одну мить можуть отримати допуск до всієї бази незахищених даних користувачів месенджера.

Telegram має безліч привабливих функцій, але з точки зору конфіденційності та збору даних це найгірший вибір.

На підтвердження своїх слів Марлінспайк навів наочний приклад: видаліть програму Telegram, встановіть її на новий пристрій та пройдіть автентифікацію. Як результат, користувач побачить передісторію своїх дзвінків, контакти, чати, повідомлення та медіафайли у тому ж вигляді, в якому вони були на попередньому девайсі. Це яскраве підтвердження тому, що всі ці дані зберігаються у відкритому вигляді.

Глава Signal зауважив, що в цьому відношенні навіть WhatsApp і Facebook, які не можуть похвалитися репутацією захищеного інструменту для спілкування, всяко забезпечують конфіденційність краще, ніж Telegram.

Читайте такожВипущено додаток, що дозволяє об єднати Viber, WhatsApp та Telegram в один месенджерРаніше УНІАН вже писав, що найпопулярнішим застосунком для обміну повідомленнями серед українців як і раніше залишається Viber – ним користуються понад 73% опитаних. Другим за популярністю є месенджер Facebook, на третьому-четвертому місцях знаходяться Telegram і WhatsApp.

Найменше користується популярністю канал обміну повідомленнями Signal, можливості якого для таких цілей використовує лише 3,8% опитаних.

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