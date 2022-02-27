Відомство звернулося до CEO Meta з відповідним листом.

Міністерство культури та інформаційної політики України направило листа до CEO Meta Марку Цукербергу із закликом заблокувати Facebook-сторінки російських пропагандистських каналів.

Про це повідомляє прес-служба Мінкульту.

Зокрема, йдеться про: "Первый канал", "Россия 1", "Матч ТВ", НТВ, "Пятий канал", "Россия 24", "Россия К" ("Культура"), "Карусель", ОТР, "ТВЦентр", РЕН ТВ, "Спас", "Домашній", "ТВ-3", "Пятниця", "Пятниця", "Звезда", МИР, ТНТ, "Муз-ТВ" та інших, що поширюють кремлівську пропаганду.

"Розраховуємо, що дії з їхнього боку не змусять на себе чекати. Російська машина пропаганди має нарешті бути зруйнована, щоб не отруювати життя ні українців, ні світу", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, раніше Twitter заблокував можливість реєструвати акаунти у Російській Федерації. Такого ж рішення очікують від Facebook і Instagram.

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