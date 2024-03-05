Також користувачі повідомляють про проблеми з Instagram.

У соціальній мережі Facebook стався масштабний збій. Користувачі з усього світу повідомляють про те, вщо їх "вибило" з акаунтів.

Як стало відомо з показників сайту Downdetector, постраждали від збою не лише користувачі з України, а й з інших країн. Вже надійшо понад 3 тисячі повідомлень про помилки в роботі мережі.

До прикладу, про проблему масово повідомляють у Сполучених Штатах.

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Примітно, що користувачі, які намагалися відновити доступ до своїх акаунтів у Facebook, заново увійти не змогли. Так, на десктоп-версії повідомляється, що було введено невірний пароль.

Водночас при спробі увійти в акаунт через мобільний додаток, користувачам повідомляють про помилку:

Крім того, "ліг" і Messenger. Увійти в додаток так само не вдається.

Також є проблеми із Instagram. Хоча доступ до акаунтів зберігся, стрічка в додатку не оновлюється. Користувачі також не мають можливості надсилати повідомлення.

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