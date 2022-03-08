Скоро в місті відновлять і аналогове телебачення.

Через обстріли інфраструктури та веж зв'язку в Харкові були проблеми з українським телемовленням. Однак 8 березня вже вдалося відновити цифрове мовлення.

Про це розповівши заступник голови Харківської ОДА Роман Семенуха в коментарі "Українській правді".

Цифрове мовлення в Харкові також буде відновлено найближчим часом, пообіцяв Роман Семенуха.

Нагадаємо, що меру Харкова Ігорю Терехова окупанти пропонували здати місто і погрожували гуманітарною катастрофою.

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