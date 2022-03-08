Новини Харкова / фото УНІАН, Андрій Марієнко
Через обстріли інфраструктури та веж зв'язку в Харкові були проблеми з українським телемовленням. Однак 8 березня вже вдалося відновити цифрове мовлення.
Про це розповівши заступник голови Харківської ОДА Роман Семенуха в коментарі "Українській правді".
Цифрове мовлення в Харкові також буде відновлено найближчим часом, пообіцяв Роман Семенуха.
Нагадаємо, що меру Харкова Ігорю Терехова окупанти пропонували здати місто і погрожували гуманітарною катастрофою.