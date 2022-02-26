Зокрема ліг сайт Роскомнагляду, а на російських телеканалах грає українська музика.

У Міністерстві цифрової трансформації повідомили про нову атаку на російські сайти, ймовірно, з боку хакерів Anonymous.

Про це йдеться у повідомленні відомства на Facebook.

"Ліг сайт Роскомнагляду, а на російських телеканалах грає українська музика. Припускають, що це справа рук хакерів з Anonymous, які продовжують зламувати російські сервіси та вебсайтів", - розповіли в Мінцифри.

"Вдячні за таку підтримку на цифровому рівні та запрошуємо до співпраці, щойно переможемо агресора", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, головна міжнародна мережа хакерів Anonymous оголосила війну владі РФ.

Так, хакери вже обрушили роботу пропагандистського сайту Russia Today, а також зламали сайт Міноборони Росії і злили базу даних, в якій містяться телефони, email-пошти та імена працівників Міністерства.

Вас також можуть зацікавити новини: